Así llega la clasificación del Tour a la contrarreloj decisiva

Luego de lucir la casaca amarilla de líder general por los Alpes y los Pirineos, solo un obstáculo queda para que Geraint Thomas se lleve su primer título del Tour de Francia.

El ciclista galés saldrá el sábado con una ventaja de 2 minutos y 5 segundos sobre el holandés Tom Dumoulin en la contrarreloj individual de 31 kilómetros (19 millas) en el País Vasco.

La presión de marcar el paso le hizo recordar a Thomas el momento en el que participó con Gran Bretaña en la conquista de la medalla olímpica de oro en la prueba de persecución por equipos de los Juegos de Londres 2012.

"Todo se define mañana, pero me puedo sentir confiado por mi nivel y que sea lo que sea", dijo. "Solo nos queda un día grande más".

Aunque Dumoulin es el campeón mundial de contrarreloj, Thomas sabe defenderse en la disciplina y reconoció que está en condiciones defender su diferencia".

"Será un día durísimo. Estoy exhausto", dijo Thomas. "Solo trato de no dejarme llevar por el momento".

Thomas superó la última batalla en las montañas con un segundo lugar en la 19na etapa, en la que el cuatro veces campeón y compañero de equipo Chris Froome quedó fuera de los puestos de podio.

A dos días de llegar a la meta final en París, Thomas se benefició con su ubicación para conseguir una bonificación de seis segundos para incrementar su ventaja con la casaca amarilla de líder.

El eslovenio Primoz Roglic salió airoso en el recorrido de 200,5 kilómetros (125 millas) por los Pirineos con un ataque en el peligroso descenso del Col d'Aubisque.

Roglic, un ex saltador de esquíes que compite con el equipo Team Lotto NL-Jumbo, superó por 19 segundos al galés Thomas. El francés Romain Bardet entró tercero con el mismo tiempo.

"Tenía piernas hoy", dijo Roglic. "Lo había intentado tantas veces y finalmente me escapé en el descenso".

Thomas recibió una bonificación de seis segundos por quedar segundo, mientras que Dumoulin llegó sexto y Froome octavo, ambos con el mismo tiempo que el líder general.

Roglic desplazó a Froome para situarse tercero en la clasificación general, a 2:24 detrás. Froome, colega de Thomas en el equipo Sky, se rezagó a 2:37.

Tras la contrarreloj en terreno montañoso, la carrera culminará con la procesión en París el domingo.

Mermado por la caída que sufrió el día previo, el colombiano Nairo Quintana retrocedió del quinto al noveno puesto en la general, ahora a 10:26 del líder.

Froome se descolgó en el ascenso al Aubisque, pero logró engancharse otra vez al grupo de líderes en el descenso.

Fue la segunda victoria de etapa de Roglic en el Tour, luego de ganar la 17ma fracción en los Alpes el año pasado.

Roglic, quien también se destaca en las cronometradas, derrochó valentía en el sinuoso descenso, más peligroso por la neblina que cubrió el Aubisque.

Pero Dumoulin le acusó de ayudarse detrás de una motocicleta.

"Roglic fue el más fuerte hoy, respeto mucho su victoria. Pero estaba volando en el descenso y eventualmente yo quedé atrás en la zona llana porque él se benefició con la motocicleta", dijo Dumoulin.

Roglic rechazó la acusación.

"Eso no es así", dijo. "No influyo en eso. Todos tenemos las mismas posibilidades de ser los primeros en la bajada. No noté nada inusual".

La ruta desde Lourdes hasta Laruns llevó al pelotón a tres ascensos legendarios - el Col d'Aspin, el Col du Tourmalet y el Aubisque - antes de la bajada a la meta.

Julian Alaphilippe, el líder de la clasificación de montaña, fue el primero en Aspin y Tourmalet como parte de una escapada inicial. Mikel Landa y Bardet respondieron con un ataque desde el grupo que acompaña al líder general en el Tourmalet y alcanzaron a los líderes hasta que Roglic, Thomas y Dumoulin se distanciaron en la última subida.

CLASIFICACIÓN GENERAL