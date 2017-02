Caldas hizo el uno y dos élite femenino de ciclismo de ruta

“Yo nunca había ganado una cosa así tan grande y cuando pasé la meta no me la creía”, fueron las palabras de la caldense Luisa Fernanda Naranjo, la nueva campeona nacional de ciclismo de ruta femenino, quien fue escoltada por la medallista de oro sub23, la bogotana Lina Dueñas.

Con un tiempo de dos horas, 42 minutos y 28 segundos, la caldense completó el recorrido de 98 kilómetros, tras los 20 giros al circuito para tener un promedio de 36 kilómetros por hora y así subir al primer escalón del podio. A dos minutos y 55 segundos pasó el pelotón por la línea de meta.

“Estoy muy contenta, la verdad no me la esperaba, porque entrené para la contrarreloj de ayer, pero no se me dieron las cosas y hoy estoy gratamente sorprendida”, reconoció Luisa Fernanda, quien protagonizó una larga fuga que partió rondando la quinta vuelta de carrera.

“Al principio estaba muy asustada porque pensamos que no nos iba a alcanzar, pero afortunadamente se dieron las cosas”, admitió la ganadora del oro, quien estuvo en la fuga con la campeona sub23, la bogotana Lina Dueñas y durante gran parte de la escapada con Luisa Fernanda Motavita, quien al final ganó la presea de plata sub23.

A dos minutos y 55 segundos llegó el pelotón, que entregó la medalla de plata élite para la también caldense y experimentada Diana Carolina Peñuela, mientras que el podio lo completó Lorena Vargas, del equipo Cycling Girls Team Kriege. El podio sub23 lo completó la antioqueña Paula Patiño.

De las 67 pedalistas que iniciaron la carrera, sólo 28 llegaron al final del exigente trazado que se cumplió en el sector del 20 de Julio de Bogotá, en el mismo que minutos después corrieron los hombres de la categoría sub23, quienes dieron 30 giros.