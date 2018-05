Chris Froome celebra su triunfo del Giro en las calles de Roma

Etapa de circuito dentro de la capital con una extensión de 11,5 kilómetros que se repetirá 10 veces.

Se desarrolla completamente a lo largo de las calles de la ciudad (anchaz y tal vez con algunas divisiones de tráfico). Durante la etapa se alternan subidas y bajadas cortas, así como largas rectas conectadas con curvas a veces desafiantes.

La superficie de la carretera está pavimentada en su mayoría pero presenta algunos pasos en pavé ("sanpietrini").

La llegada se encuentra sobre una recta final de 700 mts en subida muy ligera.

La carrera ha pasado el km 0 a las 16:07, hora local, con el fuerte del grupo de 150 corredores. No salió el número 81 Thibaut Pinot (Groupama – FDJ).

CLIMA

Roma (15:55 – Hora de salida): parcialmente nublado, 28°C. Viento: moderado – NNO 11 km/h.

Roma (18:45 – Hora de llegada): parcialmente nublado, 27°C. Viento: débil – NNO 8 km/h.

PUNTOS Y BONFICACIONES EN JUEGO

Durante la etapa habrá 13 segundos de bonificación máximo para la clasificación general, 3 para la segunda meta volante y 10 para la línea de llegada para el ganador. También están disponibles los últimos 90 puntos en juego para la clasificación de la Maglia Ciclamino.

CLASIFICACIÓN GENERAL

1 – Chris Froome (Team Sky)

2 – Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 46″

3 – Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) a 4’57”

4 – Richard Carapaz (Movistar Team) a 5’44”

5 – Domenico Pozzovivo (Bahrain – Merida) a 8’03”

MAGLIE

Maglia Rosa, líder de la clasificación general, patrocinada por Enel – Chris Froome (Team Sky).

Maglia Ciclamino, líder de la clasificación de los puntos, patrocinada por Segafredo – Elia Viviani (Quick-Step Floors).

Maglia Azzurra, líder del Gran Premio della Montaña, patrocinada por Banca Mediolanum – Chris Froome (Team Sky), camiseta vestida por Giulio Ciccone (Bardiani CSF).

Maglia Bianca, líder de la clasificación de los jóvenes, patrocinada por Eurospin – Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team).

Así se vive la última etapa:

