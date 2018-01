Chris Froome no aceptará la sanción por dopaje

Chris Froome desmintió que esté dispuesto a aceptar una suspensión de 5 o 6 meses por el caso de dopaje en el que se encuentra involucrado.

El ciclista británico reitera su inocencia en el positivo que dio por Salbutamol en la etapa 18 de la Vuelta a España 2017 y trabaja con sus abogados para intentar retener el título de la Vuelta, que podría perder si se le considera culpable.

Por eso, Froome salió al paso a las declaraciones del diario italiano ‘Corriere della Sera’, que publicó que el líder del Sky aceptaría un castigo de 5 o 6 meses, que lo llevaría a perder el título de la Vuelta y el bronce en el Mundial de Ciclismo.

El diario asegura que el Froome aceptaría ese castigo con el fin de poder participar en el Giro de Italia y Tour de Francia, este año.

Sin embargo, el mismo Froome desmintió la noticia en su cuenta de Twitter: "He visto esta mañana la información de la 'Corriele della Sera': es completamente falso", sostuvo el deportista, que hace pretemporada en Sudáfrica.

