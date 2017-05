Colombia fue el gran protagonista del Giro del centenario

A lo largo de la historia del ciclismo mundial, los escarabajos colombianos siempre han sido protagonistas de primer orden. Siempre han estado en la cartilla de favoritos a figurar en todas las carreras internacionales, pero lo que hicieron en el Giro de Italia 2017, no tiene precedentes y quedará en la historia para el país.

Cinco triunfos de etapa, dos ciclistas diferentes con la camiseta rosada, título de la clasificación por puntos y pelea cerrada por la corona del Centenario, con subtítulo para Nairo Quintana, hacen de este Giro uno de los mejores para nuestro país en sus 100 ediciones, 44 años después del debut colombiano en terreno italiano, con Martín Emilio Rodríguez en la versión de 1973.

“El Giro de Italia ha sido maravilloso para Colombia, desde el inicio hasta el final, con los triunfos de Fernando Gaviria, con la gran actuación de Nairo. Prácticamente en el Giro se ha hablado es de los ciclistas colombianos, se ha demostrado que no somos sólo escaladores, sino que Colombia es un país potencia en todos los terrenos y tiene ciclistas para todo”, aseguró el tolimense Freddy González, campeón de la montaña en el Giro de Italia de 2001 y 2003.

Colombia llegó al primer día del Giro de Italia 2017 con 21 triunfos de etapa, siendo Luis ‘Lucho’ Herrera el más ganador, con tres fracciones en dos ediciones diferentes. En ese momento Colombia era duodécimo en la tabla histórica de festejos de etapas, pero ahora, a falta de dos fracciones para el final del Giro 100, la cuenta subió a 26, para ser el noveno país más ganador y el mejor de toda América.

Esta edición también sumó otro nombre vestido de rosa. Al inicio sólo aparecían Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Esteban Chaves, pero en el Giro 100 deslumbró el antioqueño Fernando Gaviria, líder por un día y luego dueño absoluto de la camiseta por puntos, la famosa Ciclamino, algo nunca antes visto en el ciclismo colombiano para las grandes vueltas.

En el nombre de Fernando Gaviria radica el valor agregado del Giro 100 para Colombia, porque hasta antes del antioqueño, Colombia estaba acostumbrada a dar la pelea en la montaña, pero nunca en los embalajes llanos. De hecho el Giro del 2014 fue más especial porque Colombia hizo el uno y dos, con Nairo y Rigo, pero ahora el tricolor nacional llegó a otro terreno inexplorado, a otra especialidad.

“Este Giro de Italia para los colombianos ha sido muy, pero muy positivo, por lo que vimos en las primeras jornadas no sé qué más decir de Fernando Gaviria, es una cosa de locos ese chico, lo que ha conseguido es realmente sensacional, único, maravilloso, no sé qué adjetivo agregarle porque repasando la historia de los grandes velocistas de los últimos años ninguno había logrado ni siquiera destacarse en su primera gran vuelta y este chico gana cuatro etapas, la verdad que es fenomenal, para aplaudirlo de pie y lo más valioso es que es súper joven, que tiene un futuro enorme y que no tiene techo, no sé hasta dónde puede llegar, me atrevo a decir que va a ser uno de los velocistas más grandes de toda la historia”, afirma Mario Sábato, comentarista de ESPN.

José González y Freddy González se ganaron la montaña en dos oportunidades cada uno. ‘Lucho’ Herrera y Julián Arredondo tienen un título de escaladores cada uno, esa era la especialidad de los escarabajos, pero con Fernando Gaviria el país conquistó una clasificación nunca antes vista, la de los puntos, conocida en otras carreras como la regularidad, la que premia al más ganador y protagonista en las líneas de meta.

El antioqueño, bicampeón mundial del ómnium en el ciclismo de pista y cuarto en los Juegos Olímpicos Río-2016, llegó como líder del equipo belga Quick Step Floors, el conjunto más vencedor de etapas en el mundo y especialista en trabajo de embalajes, es decir, era el Lionel Messi o Cristiano Ronaldo de los embalajes. Llegó como el mejor, del mejor equipo al esprint en el mundo. Pero sin experiencia, por eso debía confirmarlo.

Y lo hizo con autoridad. El Giro presentó seis etapas para los embaladores y Fernando Gaviria ganó el 66% de las pruebas, porque se impuso en cuatro, sólo perdió contra André Greipel y Caleb Ewan, dos especialistas con más experiencia que el paisa, quien les dejó ver su número en la espalda en cuatro embalajes para escribir una nueva historia del ciclismo colombiano.

Con esos cuatro triunfos, más un segundo lugar detrás de Ewan y otro cuarto lugar en el triunfo de Greipel, Gaviria acumuló 325 puntos en la regularidad y al terminar la contrarreloj de este domingo en Milán, es el campeón de esa clasificación, pues el segundo fue el belga Jasper Stuyven con 192 unidades.

Además, el pedalista de La Ceja logró en una sola edición, más de lo que hizo ‘Lucho’ Herrera en dos participaciones y lo que hasta ahora ha hecho Nairo Quintana también en dos presencias, en cuanto a triunfos de etapa. Gaviria tiene cuatro festejos, frente a tres de ‘Lucho’ y tres de Nairo. Con una carrera, su primera grande y con 22 años de edad, ya supera a dos grandes de la historia nacional.

Pero no fue sólo Fernando, porque Nairo también brilló como lo sabe hacer, como protagonista y principal aspirante al título, con tres días como líder con la camiseta rosada y con el subtítulo en su segundo Giro, tras la corona del 2014. Tuvo un triunfo de etapa y es el referente, el hombre a mirar entre el pelotón de candidatos.

“Nairo se sigue ratificando como uno de los mejores del mundo, en lo personal he esperado más brillantez de él en la montaña, pero con su gran regularidad ha sabido mantenerse ahí entre los primeros del Giro, incluso cuando todos estaban tan cansados, a punto de terminar, demostró que es muy eficiente a la hora de correr, muy táctico, por eso me gustaría que fuera más agresivo, pero no sólo él, sino su director, que es muy conservador en el planteamiento de las etapas”, explica González.

Para Sábato: “Nairo siempre está, nunca defrauda, siempre está en la pelea por el título. Lo catalogan como favorito y siempre responde, en plena pelea, ahí cerca, siempre atacando, batallando, entregando todo al máximo, demostrando que es un súper gladiador que garantiza dar la pelea hasta el final”.

Sin embargo, para el único ciclista colombiano que en la historia ha sido líder del Tour de Francia, Víctor Hugo Peña, este Giro 100 “por los resultados, ver a Nairo y a Fernando Gaviria obviamente nos tiene con la boca llena y con el patriotismo a flor de piel, pero si miramos de fondo, pensamos sólo en ellos, más Sebastián Henao, Winner Anacona y Daniel Martínez, que se retiró por un inconveniente, con ellos podemos pensar que en ésta, la mejor época del ciclismo colombiano en su historia, contrasta mucho con los años en los que en una Vuelta a España corrieron tres equipos 100% colombianos y otros 17 colombianos en otros equipos, es decir, alrededor de unos 40 corredores”.

Peña, comentarista invitado a ESPN, explica que “depende por dónde se mire, pues en resultados, es maravilloso, histórico, como nunca, marcando una historia Fernando Gaviria, una camiseta y cuatro etapas que nadie pensó nunca que un colombiano podría hacerlo, pero por eso repito, maravillosos los resultados, pero y el interior del ciclismo colombiano qué, el futuro qué, un equipo colombiano para cuándo y por qué no hay más colombianos allá, son interrogantes a los que debemos ponerles cuidado”.

Como uno de los mejores de la historia, pero con trabajo por hacer para que cada vez el ciclismo colombiano sea más grande y entregue más triunfos, la edición 100 del Giro de Italia, la del Centenario, quedará en la historia nacional como la de más protagonismo cafetero, ya no exclusivo de escarabajos, sino de talento en todas las especialidades.

FRASES

“Winner Anacona tuvo una actuación fabulosa como gregario, entregándose al máximo por Nairo en cada una de las etapas, cumpliendo las órdenes del equipo”, Mario Sábato, comentarista de ESPN.

“Fernando Gaviria es un gran corredor que con más madurez será muy tenido en cuenta para las clásicas de un día”, Freddy González, exciclista colombiano, dos veces campeón de la montaña en el Giro de Italia.