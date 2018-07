¿Cómo ganó Chris Froome el Giro? El Team Sky saca a la luz esta información

El equipo británico Sky, al que pertenece el ciclista Chris Froome, le reveló a la cadena BBC en Inglaterra una serie de documentos que contienen información precisa y detallada sobre la dieta, el ritmo cardíaco y la generación de potencia durante el triunfo alcanzado en la pasada edición del Giro de Italia en mayo.

El pasado lunes se resolvió, por parte de la UCI, el caso que investigaba un posible dopaje del inglés y los cargos fueron retirados. Se estudiaba el hallazgo en su orina, durante la Vuelta a España en septiembre de 2017, de una cantidad superior a la permitida del medicamento para el asma salbutamol.

Team Sky comentó que Froome usó salbutamol durante el Giro para controlar su asma. Él ni solicitó ni utilizó ninguna exención de uso terapéutico (EUT). El salbutamol, utilizado a través de un inhalador, no requiere EUT, afirmaron enérgicamente.

El equipo con sede en Gran Bretaña ha pasado dos años en los que su reputación ha sido cuestionada repetidas veces, y aunque se sienten tranquilos al demostrar siempre su inocencia, aceptan que se han cometido errores y dicen querer ser más transparentes.

Sobre la información compartida por el Sky, el ciclista profesional retirado, Rob Hayles, dice que no cree que otros equipos estén siendo así de "precisos". Del mismo modo el autor de ciclismo Michael Hutchinson sugiere que lo que Team Sky intentaba lograr era "un equilibrio muy bueno". Por su parte, el periodista ciclista Jeremy Whittle, dice que la divulgación de esta información "no hará ninguna diferencia para los que dudaban". Estos tres conocedores de ciclismo analizaron los datos proporcionados por el equipo inglés y llegaron a estas conclusiones.

En el plan de entrenamiento previo al Giro, dibujado a mano por el director de Team Sky, Sir Dave Brailsford, cubría también de forma precisa las dos últimas semanas de la carrera, revelando que buscaban que Froome perdiera peso.

Según Michael Hutchinson, lo que buscaron hacer con la estrategia era que Froome perdiera un kilo o dos y se hiciera más ligero para esas etapas de montaña clave. Esta es una extensión de los campos de entrenamiento del Sky, que combinan el entrenamiento duro con la pérdida de peso. “Es algo difícil de equilibrar. Sky está intentando correr manejando un déficit calorífico específico cada día, como la dieta, pero combinándolo con carreras de 200 km. Es un buen equilibrio”, concluyó Hutchinson.

Rob Hayles, por su parte, se hace las siguientes preguntas:

¿Es normal perder peso deliberadamente en una Gran Vuelta? ¿Puedes hacerlo limpio?

Las respuestas son no y si. “Tendría que hacerse con un protocolo estricto, porque si no comes lo suficiente bajo la coacción de una carrera por etapas de tres semanas, sería fácil inclinar la balanza - con menos combustible - que es lo que creo intentó hacer Simon Yates de manera equivocada, ya que cuando pierdes poder y energía, tienes después un largo camino para recuperarlo”, aseguró el ex ciclista.

De nuevo Hutchinson plantea que no debería ser difícil perder peso, mirando el gasto de energía, pero lo difícil es seguir recuperándose y manejando el problema del abastecimiento de combustible. Cuanto más tarde puedas competir con el peso, mejor. Si puedes golpearlo justo antes de la etapa crucial de montaña, entonces es ideal. Pero da miedo estar equilibrándolo en las últimas dos semanas del Giro.

El periodista ciclístico Jeremy Whittle considera que la perdida de peso, al punto de poner al ciclista en el borde de un estado entre enfermo y saludable, ha sido una táctica aplicada en las Grandes Vueltas por mucho tiempo. Cuando Bradley Wiggins ganó el Tour de Francia en 2012, lo describió como un tornillo en un azulejo: “una vuelta de más y todo se hace añicos”.

El análisis de alimentación de Froome para las etapas 11 y 19, revela qué y cuándo comió y bebió, con su valor nutricional. La BBC ha mostrado los detalles de cada una de las 21 etapas, pero se muestran estas dos porque el día 19 fue decisivo y durante la 11 se encuentra una comparación con un día menos exigente.

Michael Hutchinson analiza lo que para él es más interesante, y es el contraste entre la cena para la etapa 11, que suma hasta 445 calorías, y la cena en la etapa 19, que es casi 1,000 calorías. En la etapa 18, en lugar de correr un déficit, Froome está comiendo lo que gasta. Él no está buscando perder más peso. Está tomando grandes cantidades de carbohidratos. En la etapa 19 comió 1,3 kg de éstos, suficientes calorías para que cuatro hombres pasen un día normal. Incluso su bocadillo de recuperación contiene 2.500 calorías, que es suficiente para un hombre por un día y que se come en 20 minutos después de que la etapa ha terminado.

Para Hayles no es una situación de “ven y cena conmigo”. Es combustible para un trabajo específico. Sabemos que Sky ha cometido errores impactantes en algunas áreas, pero esto tiene un alto grado de presición. Cuando competía sabía lo grande que era mi comida y me aseguraba de tener carbohidratos y proteínas allí, pero nunca tuve ni idea del maquillaje detallado.

Whittle va más allá y dice que esto ilustra la profundidad del personal y los recursos que Sky posee en comparación con otros equipos. Tienen un presupuesto lo suficientemente significativo como para tener un nutricionista y un chef a tiempo completo. La mayoría de los equipos tienen un chef, pero Sky tiene físicamente más personas en el terreno que pueden hacer un trabajo más detallado.

Antes y durante el día 19 Froome y su entrenador, Tim Kerrison, intercambiaron mensajes que dejan ver las posibilidades que sabían tenían para afrontar la decisiva etapa.

Kerrison, estuvo en un campamento de entrenamiento de Sky en Tenerife durante el Giro, pero le envió un mensaje a Froome la noche anterior a la etapa 19, diciéndole "todavía hay mucho más de esta carrera" y "nada es imposible".

Froome respondió en la mañana de la etapa y dijo que le gustaría "intentar que Finestre sea lo más selectivo posible e incluso intentar alejarse de ese grupo de CG (clasificación general)".

Estadísticas

Hutchinson analiza estas cifras diciendo que “han dividido el escenario en secciones y han calculado la potencia promedio que esperan ver de Chris, así como la cantidad de energía que esperan que él queme. Luego pueden medir la reserva total de carbohidratos con la que esperan que Froome comience en cada sección y la cantidad de carbohidratos adicionales que puede tomar. Están equilibrando la energía que entra y la energía que sale. Han hecho las matemáticas con el objetivo de llevar a Froome a la cima de la escalada final perfectamente exhausto. Es otra hoja de cálculo clásica de Sky: han descubierto cómo cubrir los últimos 80 km de esta etapa lo más rápido y eficientemente posible”.

Hayles destaca que puede ser una técnica aplicada exclusivamente en el equipo inglés y no cree que otros equipos lo estén haciendo. “El siguiente corredor más importante para Froome ese día fue Tom Dumoulin. Su equipo Sunweb no hizo esto. En la línea de salida, Froome sabía exactamente lo que él y su equipo iban a hacer. Aún tienes que entregarlo. Los otros equipos fueron puestos en desventaja”.

Un plan que muestra cuántas estaciones de alimentación tenía Team Sky en la 19ª etapa, la ubicación exacta de cada una y qué tenían con ellas, incluida una bebida llamada "Combustible de Cohete", muestran que los ingleses intentan siempre competir como un reloj suizo sin dejar nada al azar. “Tenían gente en toda la ruta” confirmó Hayles, al tiempo que Hutchinson comparte que cada dos kilómetros, hasta el Finestre, había un ayudante. Tenían seis en esa escalada, todos con botellas, geles y ruedas.

Para Whittle no basta con la estrategia si no se cuenta con alguien con las capacidades atléticas y mentales de Froome. “Esto no se trata solo de la capacidad física de Froome. Se trata de su capacidad mental y su capacidad de recuperación. Él tiene que entender este detalle para permitirle alcanzar ese objetivo. Podrías poner eso en frente de otros jinetes que no son tan versados en ciencias del deporte, y es posible que no entiendan los detalles. He sido crítico con Sky y Froome, pero piense lo que piense, es un buen matrimonio de inteligencia y ambición atlética”.

El nutricionista del Sky, James Morton, explica también en qué consiste el “Combustible de Cohete”. El nombre real es Beta Fuel. Es una bebida con carbohidratos de múltiples fuentes. Contiene una mezcla de maltodextrina y fructosa. Esa ciencia ha existido por mucho tiempo. Lo que lo hace diferente es la cantidad de carbohidratos. La mayoría de las bebidas deportivas contienen aproximadamente 20-40g de carbohidratos. Esto contiene 80g.

“Puede haber otros equipos que usen estas bebidas. No dudo de la naturaleza meticulosa de lo que Sky está haciendo. Qué tan radical es en comparación con otros equipos del World Tour con presupuestos similares, no estoy seguro”, se plantea Whittle al conocer estos detalles.

Hutchinson destaca la forma en que preparan esta etapa. Depende totalmente de la cantidad de combustible que su atleta pueda consumir. Debido a que hay una cantidad limitada de carbohidratos que puede obtener, debe obtenerla lo más rápido posible.

En otro de los pasajes de la información compartida por el Sky se muestra la potencia, la frecuencia cardíaca, la cadencia y otros datos de Froome en toda la etapa 19, incluido el tiempo que le tomaba el líder de la carrera. Todos los demás documentos son comunicaciones internas de Sky.

Tras el análisis microscópico de estos datos, Hutchinson concluye que “no hay nada que te haga sospechar. Se ajusta razonablemente de cerca al plan que hicieron. Para un atleta aeróbico como Froome, 603 vatios en Finestre es un esfuerzo duro. Si iba a un último sprint en el final de la etapa, tal vez podría llegar hasta 800. Es un esfuerzo medido, diseñado para reducir el consumo de energía que le había dado. Como números de titulares, no estás pensando: ¿Cómo hace un humano eso?” El periodista también afirma que el problema con este tipo de datos es que, “si bien es muy bueno y suponemos que es preciso, necesita contexto para darle sentido. Tiene perfecto sentido interno. Necesitas datos externos. Si supiéramos la potencia de salida de cada corredor en ese grupo de líderes en las colinas hacia el final de esta etapa, si hubiera algo que no coincida, lo detectaríamos”.

Por su lado, Whittle piensa, tras leer el reporte, que él no cree que esto haga una diferencia para los incrédulos. El problema es que Sky tiene que liberar esto debido a la falla del antidopaje. Nosotros, como público, ya no creemos que las medidas antidopaje sean lo suficientemente efectivas, no podemos confiar en ellas y eso no es sólo en el ciclismo.

“Esto tampoco prueba nada en términos de propiedad o de inverosimilitud. Contribuye a nuestra riqueza de conocimiento. Las personas que creen en Froome lo aprovecharán como evidencia de que es completamente creíble. Las personas que no creen en Froome señalarán la información que no tenemos”, concluyó Whittle.

Así queda claro que en el intento por limpiar su nombre de polémicas y malos entendidos, el Sky decide compartir esta valiosa información que puede servir para que otros equipos prueben a poner en práctica una estrategia de este nivel, pero también es cierto que esta táctica tal vez no sería efectiva en un competidor distinto a Froome, que tuviera características físicas y metabolismos diferentes. Por su parte, todos aquellos que consideran que los ingleses no compiten limpiamente verán en estas cifras y prácticas una cortina de humo que busca desviar la atención de lo que ha sido considerada como una participación polémica del ciclista británico.