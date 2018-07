Confirmado: Egan Bernal correrá el Tour de Francia junto a Chris Froome

El equipo Sky anunció este martes los nombres de los siete corredores que acompañarán al británico Chris Froome en el Tour de Francia, que comienza el sábado en Vendée, entre los cuales se encuentra el del nacido en Zipaquira, Egan Bernal, quien será gregario del británico en la lucha por retener la corona obtenida el año pasado.

El escalador colombiano disputará por primera vez una gran carrera de tres semanas. Quien fuera ganador del Tour del Porvenir el año pasado, y este año de la Vuelta a Colombia Oro y Paz y la Vuelta a California, así como un segundo lugar en el Tour de Romandía, partirá el 7 de julio en compañía de el polaco Michal Kwiatkowski y los británicos Luke Rowe y Geraint Thomas, quienes acompañaron a Froome el año pasado, así como el holandés Wout Poels, quien es el único que ayudó a Froome en su victoria del último Giro. Se unen a ellos el italiano Gianni Moscon, también debutante y el español Jonathan Castroviejo.

Recordemos que el Team Sky ha sido el último de los equipos que participarán en el Tour en anuciar su equipo para la edición de este año.

Así compartieron en sus redes sociales el anuncio de la escuadra para disputar el Tour de Francia 2018:

We're excited to announce our lineup for #TDF2018, with the big race kicking off on Saturday:@chrisfroome @Eganbernal @jcastroviejo @kwiato @GianniMoscon @WoutPoels @LukeRowe1990 @GeraintThomas86

> https://t.co/naEeowLyyU pic.twitter.com/unQhbuOCVc

— Team Sky (@TeamSky) 3 de julio de 2018