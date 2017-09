Contador quiere rematar su legado con gesta en uno de sus íconos: L'Angliru

Alberto Contador quiere rematar el legado que dejará tras su retirada como ciclista profesional con una nueva gesta en uno de sus íconos, sus lugares fetiche, L'Angliru, uno de los tantos nombres que tendrá anotados como especiales en una de la mejores carreras de la historia del ciclismo.

Estar a la altura de su leyenda y tener una despedida acorde a ella ha sido su preocupación, casi su obsesión en esta Vuelta 2017. Y ya lo ha conseguido atacando un día sí y otro también allá donde veía una mínima opción de alterar a sus rivales, de conseguir una ventaja o, simplemente, de hacer disfrutar a una afición que le está correspondiendo como merece.

Pero, a horas de su caducidad como deportista de élite, el de Pinto (06-12-1982) quiere más, quiere todo lo que pueda conseguir.

Y mañana tiene ante sí uno de esos escenarios que tanto disfruta. Una etapa con puertos de entidad, que permite tirar de estrategia y final en alto con rampas infernales para acabar la jornada.

Esas cuestas verticales e interminables, en las que solo se divisa asfalto -y el cielo para quienes osen levantar la mirada hacia adelante, retorciéndose sobre la bicicleta-, fueron testigos en 2008 de uno de sus momentos mágicos, de una de obras cumbre.

Y de paso también del ciclismo español, con el 'Bala' Alejandro Valverde casi a su altura y Joaquim 'Purito' Rodríguez un poco por detrás.

Dentro de unos días, unos meses o unos años, cuando le dé por repasar su prolífica carrera de 16 años -de 2002 a 2017-, Alberto se acordará de su irrupción de Plateau de Baille en 2007, midiéndose a latigazos con Michael Rasmussen; de Arcalis, Verbier y Annecy en 2009, aguantando los envites de Andy Schleck y la amenaza de un retornado Lance Armstrong, más enemigo que compañero aún en el mismo equipo, o batiendo contra el crono a los mismísimos Fabian Cancellara y Tony Martin.

Eso en el Tour. También le vendrá a la memoria el Etna en 2011 en el Giro, aunque no le sirvió de nada por su posterior sanción por el positivo por clembuterol en 2010 que le ha manchado la carrera pero no se la ha arruinado. Como no lo hizo una Operación Puerto que le rozó. Tampoco pudo con él el cavernoma cerebral congénito que le diagnosticaron en 2004 y del que tuvo que ser operado.

Cuando Contador se acuerde de la Vuelta lo hará de Fuentes de Invierno en 2008 y más aún de Fuente Dé en 2012. De una de las más recordadas exhibiciones de "cabeza, corazón y piernas" que han adornado su estancia en la élite.

Pero de la Vuelta se quedará sobre todo con L'Angliru, escenario único del que lo que falta por saber es si lo hará una o dos veces.

Como sea de dos volverá a resonar a todo volumen aquel tema en su honor que en el estribillo decía "yo quiero ser como tú, quiero ponerme el maillot, quiero ser Contador para ganar este Tour".

Y la afición bien podría responderle lo que le escribieron sus vecinos de Pinto 'Los chicos de la calle Pez': "no somos uno, no somos dos, somos el pueblo de un campeón, Alberto Contador". Un remate a la altura del inmenso legado que el 'pistolero de Pinto' que deja para el futuro.