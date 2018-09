¿Cuáles son las posibilidades de Nairo, López y Rigo para ganar la Vuelta?

Quedan tres etapas decisivas en la vuelta a España. Una contrarreloj de 32 kms, mañana, y otras dos con llegada en montaña.

Las posibilidades de los cinco primeros de la vuelta están así:

Simon Yates: por ahora se le ve sólido como líder. Ganó una etapa en montaña, se defendió bien en los Lagos de Covadonga y tiene a Valverde a 26 segundos, a Nairo a 33 y a López a 46 segundos. Sin ser un eximio contrarrelojero, podría defenderse mañana, especialmente frente a Valverde.

El británico es el mejor en las etapas de montaña. Le ha sacado a Valverde 23 segundos, a Nairo 25, a López 27, a Kruijswijk 51 y a Urán 2 minutos y 21 segundos.

La gran incógnita es saber si aguanta la última semana y no explota como lo hizo en el pasado Giro de Italia.

Alejandro Valverde: dijo desde el inicio de la Vuelta que su objetivo era ayudarle a Nairo a ganar la carrera. Con el paso de las etapas se volvió una pieza fundamental del equipo, al punto que puede convertirse mañana en el líder de Movistar. Tiene dos etapas que para él son duras, las que terminan en montaña. Pero tiene la contrarreloj a su favor. Ahí puede sacar tiempo importante para pelear el título, o, al menos, el podio.

De los cinco primeros de la clasificación es el que mejor va en la crono. En la pasada, de 8 kilómetros, le tomó 5 segundos a Yates, 6 a Nairo, 11 a López y 26 Urán. Es decir, si seguimos esa progresión les podría estar descontando entre 30 y 35 segundos a Yates y Nairo, lo que lo podría llevar al liderato de la Vuelta.

De admirar lo que está haciendo el murciano que, a los 37 años, gana etapas y pelea la carrera con los jóvenes.

Nairo: En las dos últimas etapas de montaña, especialmente, Lagos de Covaonga, se le vio con las fuerzas justas. En esas etapas perdió segundos con Yates, Valverde y López. Para pelear el título o aspirar al podio debe hacer una buena contrarreloj (no perder tiempo con Yates) y atacar en las dos etapas de montaña. Lo dirán sus fuerzas. Tiene un excelente aliado en Valverde. Claro, si no llega a estar bien en la contrarreloj, le tocará trabajarle al español en las dos etapas de montaña. Y Movistar quiere ganar la carrera para salvar la temporada, no importa si gana con Valverde o Quintana.

Miguel Ángel López: tiene dos etapas de montaña para pelear el podio de la Vuelta. Sin embargo, eso va a depender de cómo le vaya en la contrarreloj. Ese es su talón de Aquiles. Si logra hacer una aceptable crono es serio aspirante a estar en el podio. El equipo Astana le ha trabajado y respaldado. El ejemplo lo vimos en Lagos de Covadonga ayer.

Kruijswijk: Parece no tener muchas fuerzas para disputar el título, pero si hace una tercera semana buena, especialmente en la crono, podría tener posibilidades de estar en el podio. Mañana veremos hasta donde es capaz.

Rigoberto Urán: Ha corrido inteligente, de acuerdo a sus posibilidades. La contrarreloj le podría acercar para estar en el top cinco de la general. Es octavo por ahora.

De ahí para abajo, es difícil que les alcance para disputar título o podio. La carrera está emocionante y abierta. Las fuerzas en la montaña están muy equilibradas y la contrarreloj no decidirá definitivamente la Vuelta pero marcará una tendencia importante entre quienes realmente la van a disputar.