Egan Bernal ganó la etapa 6 y es virtual campeón del Tour de California

El colombiano Egan Bernal continúa intratable en la montaña. El ciclista del Sky se impuso en la etapa 6 del Tour de California y recuperó el liderato de la clasificación general a un día de que finace la carrera con una fracción plana, por lo que es virtual campeón.

Egan realizó una jornada de estrategia en la etapa, que se corrió sobre 196.5 kilómetros entre Folsom y South Lake Tahoe con dos puertos de tercera categoría, tres de dos y dos de primera. Fue en el último de primera categoría en el que el colombiano atacó a Tejay van Garderen, que llegó como líder, y se encaminó rumbo a la victoria.

Tras una buena estrategia del Sky, que compañó a Egan hasta ese puerto de primera, el zipaquireño lanzó un ritmo demoledor y sus rivales no lograron seguirle la pista.

Egan se fue en solitario y sacó una gran ventaja sobre sus perseguidores. Al final cruzó la meta tras 5h 30’ 58’’. Adam Yates arribó segundo a 1’ 28’’.

En la general, Bernal lidera con un acumulado de 22h 26’ 40’’. Tejay van Garderen, que había llegado al día con una ventaja de 23’’, pasó a ser segundo a 1’ 25’’, mientras que el colombiano Daniel Felipe Martínez es tercero a 2’14’’.

De esa forma y salvo una caída, Egan Bernal será campeón del Tour de California, que finalizará mañana sábado con una séptima etapa completamente plana y en un circuito de 146 kilómetros por la ciudad de Sacramento.

.@Eganbernal with another stage win He’s back in yellow for the #AmgenTOC folks! Stage 6 p/b @VisitCA ☀️ pic.twitter.com/jDnXdgaIza

— AmgenTOC (@AmgenTOC) 18 de mayo de 2018