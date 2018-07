Egan Bernal: la gran promesa del ciclismo se consolida en el Tour

El colombiano Egan Bernal superó todas las expectativas como el principal sostén de sus compañero del equipo Sky Geraint Thomas y Chris Froome en el zigzagueante ascenso al Alpe d'Huez.

La actuación de Bernal despejó el camino para que Thomas ganase la agotadora 12da etapa del Tour y se afianzase como líder de la carrera y para que Froome conservase el segundo lugar en otra demostración de fuerza del Sky.

La trepada al emblemático puerto de montaña del Tour promete marcar un hito en la carrera de Bernal, quien con sus 21 años es el ciclista más joven de los 176 que comenzaron la prueba y que pese a su juventud parece tener todas las herramientas para ser un astro.

"Fue una sensación muy bonita de estar allí en Alpe d'Huez, que es una subida mítica, tirando del grupo", comentó el colombiano a la Associated Press. "Te sientes bien de verdad, y aparte, detrás mi iban Geraint, quien es el líder de la carrera, y Froome, que es de los mejores corredores de la historia. Fue algo importante para mí".

La idea era que Bernal tirase durante cinco kilómetros en el exigente ascenso. Pero cuando un compañero se quedó sin piernas, lo hizo por otros tres kilómetros más y marcó un paso que su compatriota Nairo Quintana no pudo seguir.

Froome dice que Bernal le recuerda a él cuando era joven. "Tiene un motor impresionante. Basta mirar lo que hizo en el Alpe D'Huez. Para alguien de 21 años, es sorprendente", manifestó Froome el domingo. "Egan tiene muchas cosas que me recuerdan a mí mismo cuando era más joven. Es bueno tenerlo en el equipo, aporta mucha energía joven al grupo".

Oriundo de la ciudad de Zipaquira, al norte de Bogotá, Bernal heredó la pasión por el ciclismo de su padre. Corrió su primera carrera a los ocho años y después de brillar en pruebas de montaña se dedicó a las de ruta, haciendo a un lado sus planes de estudiar comunicaciones.

Su peor momento fue en su debut como profesional en el tour del Mediterráneo en Francia en el 2016. "Yo venía de América a Europa, de categoría júnior a categoría de elite, de ciclismo de montaña a ruta. Fue mi primera carrera de ruta y fue terrible, hacía mucha frío, llovía y fue una carrera muy dura, pero igual siempre tuve confianza".

Esa confianza en sí mismo lo llevó a ganar el Tour de l'Avenir del año pasado, una especie de tour para amateurs.

Se unió a Sky esta temporada y ganó la prueba Colombia Oro y Paz en febrero, superando a Quintana, dos veces subcampeón del Tour, y a Rigoberto Urán, subcampeón del año pasado.

Bernal iba segundo, muy cerca del líder Alejandro Valverde, cuando un accidente lo dejó fuera de la contienda en la Vuelta a Cataluña. Pero acto seguido ganó la Vuelta a California, dejando atrás a Tejay van Garderen en mayo.

Sky lo seleccionó para que formase parte del grupo de ocho ciclistas que procurarían darle a Froome su quinta victoria en el Tour.

El colombiano sufrió una caída hacia el final de la 1ra etapa y rodó nuevamente en las traicioneras calles de piedra en la novena de Rubaix. En la montaña, no obstante, figura siempre entre los primeros a pesar de desgastarse mucho ayudando a sus compañeros.

En la 13ra etapa, de montaña, cruzó delante de Valverde y de Mikel Landa, dos candidatos a la victoria. Actualmente figura 22do en la general después de 15 etapas.

El director deportivo de Sky, Nicolás Portal dijo que, si bien necesita mejorar su resistencia, espera grandes cosas de Bernal.

"Estamos muy impresionados", manifestó. "Estoy seguro de que va a ser una de las grandes figuras del futuro".

Los rivales también empiezan a tomar en cuenta al colombiano. "Lo venimos siguiendo, hemos visto de lo que es capaz", dijo el director deportivo de Movistar José Luis Arrieta a la AP. "Estoy seguro de que el futuro le deparará grandes cosas".

Bernal, mientras tanto, trata de mantener los pies sobre la tierra. "La gente me pregunta si yo quiero ganar el Tour. Pues una cosa es decirlo y otra cosas es hacerlo", expresó Bernal. "No se puede decir eso, tengo 21 años. No puedes decir que quiero ya ganar el Tour de Francia. Yo estoy en el aquí y el ahora, en terminar este Tour, estar tranquilo, hacer mi trabajo y ya después el tiempo lo dirá".