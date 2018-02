Egan Bernal se coronó campeón de la carrera Colombia oro y paz

El ciclista Egan Bernal del conjunto del Sky se coronó campeón de la primera edición de la carrera 2.1 Colombia Oro y Paz tras disputar la última etapa de 187.7 kilómetros entre Armenia y Manizales.

El pedalista nacido en Zipaquirá (Cundinamarca) descontó la diferencia que tenía frente a Nairo Quintana (Movistar) quien quedó a 9 segundos en la general, seguido por Rigoberto Urán (Education First- Drapac) a 11 segundos en una carrera que fue liderada por los grandes pedalistas colombianos.

“Hoy era el día y me sentí muy bien, los muchachos me transmitieron esa confianza y en los últimos 4 kilómetros decidí atacar porque no tenía mucho para perder y sí para ganar. Me siento muy orgulloso y agradecido con el equipo porque confiaron en mí y me apoyaron”, indicó Bernal, quien también se llevó la camiseta de la montaña y del mejor joven.

Por su parte, el subcampeón Nairo Quintana manifestó "ha sido una carrera muy buena, la gente se ha portado muy bien, han salido a vernos y para nosotros es muy emocionante ver esta pasión por el ciclismo que es un ejemplo ante el mundo. El trabajo de equipo fue muy bonito y me llena de felicidad que mi hermano haya ganado la etapa del día de hoy y es un orgullo. Nos vamos con balances muy buenos”.

El ganador de la etapa Dayer Quintana (Movistar) quien venía dentro de una fuga con varios corredores de más de 140 kilómetros, logró cruzar la meta en la Torre de Chipre a 4 horas, 22 minutos y 10 segundos, seguido por Egan Bernal y Sergio Luis Henao (Sky) a 10 segundos.

"Sabíamos que era una etapa muy dura, tuvimos problemas de comunicaciones con el equipo y no sabía como iba, y me quedé a rueda de Sevilla y Henao. Bueno se dieron las cosas y pude ganar la etapa", indicó Dayer Quintana.

Asimismo, Rigoberto Urán destacó que esta carrera fue el reflejo de la calidad de ciclistas que tiene el país. "Me da una felicidad muy grande ver a todos estos corredores, hay mucho talento, y esto quiere decir y nos vuelve a ratificar que tenemos un ciclismo muy grande. Sigue haciendo falta patrocinadores y un equipo grande en Europa en donde puedan estar más colombianos. Lo que ha pasado con esta carrera es el reflejo de lo que mueve el ciclismo, que lleva felicidad, paz y unión", manifestó Urán.

Esta primera edición de la Colombia Oro y Paz contó con la participación de 25 equipos y 150 ciclistas quienes disputaron seis etapas con más de 947.5 kilómetros de recorrido, pasando por los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas.

De esta forma finalizó la Colombia Oro y Paz que se convertirá desde ya en una de las carreras más importantes del ciclismo, y que no solo permitió mostrar la riqueza paisajística del país sino el talento de una generación de ciclistas que le ha dado y le dará muchas alegrías a los colombianos, destacándose en las grandes competencias del mundo.

Clasificación General Individual

1 Egan Bernal (Team Sky) 20:49:03

2 Nairo Quintana (Team Movistar) 9 seg.

3 Rigoberto Urán (Education First) 11 seg.

4 Sergio Henao (Team Sky) 13 seg.

5 Daniel Martínez (Education First) 43 seg.

6 Iván Sosa (Androni) 46 seg.

7 Julian Alaphilippe(Quik-Step Floors) 48 seg.

8 Aristobulo Cala (Bicicletas Strongman) 1:11

9 Dany Osorio (Orgullo Paisa) 1:13

10 Rafael Montiel (Orgullo Paisa) 1:27