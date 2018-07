El ambiente "anti-Sky" se sigue viviendo en el Tour de Francia 2018

La tensión que algunos momentos se vive entre el Sky y parte de los aficionados que siguen el Tour de Francia en directo, salió a relucir momentos antes de la salida de la quinta etapa, cuando el británico Luke Rowe apartó un letrero que portaba un hombre con la inscripción "Sky go home" (Sky vete a casa).

Según testigos presenciales, Rowe salió del camión del equipo para dirigirse al control de firmas y se acercó al aficionado para quitarle el cartel de las manos y dejarlo en el suelo.

Entró en el autobús del Sky sin hacer comentarios mientras los periodistas lo presionaron para obtener más detalles.

"No sé a qué te refieres, no fui yo", negó Rowe el incidente una vez que regresó al autobús.

La escena, por pequeña que resulte, revela la tensión subyacente en el Tour de Francia de este año, no sólo hacia Froome, sino también para todos los componentes del Sky.

Una vez en la meta de Quimper, Rowe ofreció una versión diferente a la matinal, admitiendo el lance comentado con el aficionado.

"No quise causar ningún tipo de daño. Había un tipo fuera del autobús con un cartel que decía "Sky Go Home", y cuando fui a firmar pasé a su lado agarré el cartel. No creo que estuviera demasiado molesto. Después volvimos y les dimos a los niños una botella a cada uno, No fue gran cosa ", explicó.

Froome no comentó nada del incidente y respondió algunas preguntas generales sobre la carrera, incluida la confirmación de que su esposa espera un nuevo bebé en las próximas semanas.