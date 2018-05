El australiano Rohan Dennis del BMC defiende la maglia rosa y se mantiene líder

El australiano Rohan Dennis (BMC), líder del Giro de Italia 2018, dijo que la cuarta etapa fue "la más difícil hasta ahora" y espera que la general se mueva el próximo jueves con el ascenso al Etna.

"Ha sido la etapa más difícil hasta ahora. Nunca es fácil correr en el Giro, pero correr en Sicilia es de un nivel completamente diferente. Los próximos días van a ser difíciles, como el día de hoy", señaló.

Ante la legada de la montaña, Dennis tiene claro que la subida del jueves al Etna empezará a mostrar el estado de forma de cada aspirante de la general.

"El Etna será una prueba para los candidatos de la general porque allí se verá la condición de cada uno, así que será interesante ver dónde estoy comparado con los otros rivales", concluyó Dennis.

Clasificación de la etapa:

.1. Tim Wellens (BEL) Lotto Fix All 5h:17:34

.2. Michael Woods (CAN) Educaion First m.t

.3. Enrico Battaglin (ITA) LottoNL-Jumbo m.t

.4. Simon Yates (GBR) Mitchelton-Scott m.t

.5. Davide Formolo (ITA) Bora-Hansgrohe m.t

.6. Roman Kreuziger (CZE) Mitchelton-Scott a 4

.7. Patrick Konrad (AUT) Bora-Hansgrohe m.t

.8. Luis León Sanchez (ESP) Astana m.t

.9. Domenico Pozzovivo (ITA) Bahrain-Merida m.t

10. Esteban Chaves (COL) Mitchelton-Scott m.t

Clasificación general:

.1. Rohan Dennis (AUS) BMC 14h:23:08

.2. Tom Dumoulin (HOL) Sunweb a 1

.3. Simon Yates (GBR) Mitchelton-Scott a 17

.4. Tim Wellens (BEL) Lotto Fix All a 19

.5. Pello Bilbao (ESP) Astana a 25

.6. Maximilian Schachmann (ALE) Quick-Step a 28

.7. Domenico Pozzovivo (ITA) Bahrain-Merida m.t

.8. Thibaut Pinot (FRA) Groupama-FDJ a 34

.9. Patrick Konrad (AUT) Bora-Hansgrohe a 35

10. Carlos Betancur (COL) Movistar m.t.