El balance de los tres del podio del Giro de Italia

Tom Dumoulin, Nairo Quintana y Vincenzo Nibali se disputaron el título del Giro de Italia durante tres semanas. Estas fueron las fortalezas de cada uno para ocupar su lugar en el podio.

Nairo Quintana: De los tres corredores del podio, Nairo fue el mejor escalador. A Dumoulin le sacó 3 minutos 46 segundos y a Níbali 1 minuto 18 segundos. Sin embargo, fue el que peor anduvo en las contrarreloj. Perdió en ambas etapas con Dumoulin 4 minutos y 17 segundos. Con Níbali cedió 1 minuto y 9 segundos. Pese a sus evidentes progresos en esta especialidad está aún lejos de Dumoulin o Froome, por citar dos rivales directos.

Para destacar la carrera inteligente que hizo Nairo. Atacó cuando las piernas le respondieron y su equipo le tendió la mano cuando lo necesitó. Importante el trabajo de sus compañeros Winner Anacona, Andrey Amador, José Herrada etc . No por casualidad, Movistar fue el campeón por equipos del Giro.

Esta vez no se le vio a Nairo explosivo en la montaña (salvo en la etapa que ganó) pero, en cambio, se le notó más estratégico. Respondió a su condición de favorito del Giro y cumplió con una calificación sobresaliente en su primer gran reto que se propuso, correr el Giro y el Tour en un mismo año, algo que nunca había realizado. Ganó una etapa y fue segundo en otra. Muy merecido el subtítulo.

Tom Doumulin: Ganó parte del Giro en las dos etapas contrarreloj. Allí impuso su categoría sobre Níbali y Nairo. Casi pierde la carrera en la etapa donde tuvo problemas intestinales. Se defendió bien en la montaña de acuerdo a sus posibilidades. Ganó dos etapas, una de ellas la contrarreloj. Si continúa los progresos en la montaña, habrá que tenerlo en cuenta, de aquí en adelante, para seguir disputando el título de las grandes carreras como el Giro, Vuelta o Tour. Ganó bien.

Níbali: La calidad no la pierde el italiano. Se le vio muy parejo con Nairo. Sólo los separó 9 segundos, luego de pedalear más de 90 horas durante 21 días. El italiano le ganó a Nairo en las contrarreloj y el colombiano lo superó en la montaña. Ganó una etapa demostrando su enorme experiencia como bicampeón del Giro. Sigue siendo un ídolo para los italianos. No en vano es el único del grupo de ciclistas que ha ganado Giro, Vuelta y Tour. Justo podio. Tal vez, ya le empiezan a pesar los años con pedalistas más jóvenes como Nairo o Dumoulin.