El poder del Sky: Geraint Thomas ganó la etapa 11 del Tour de Francia

El Tour de Francia es una competencia de grandes corredores, pero al final siempre aparece el poderío de un mismo equipo, el Team Sky. No importa que algunos de sus excorredores busquen su estrella propia y reten a la escuadra británica, la maquinaria aparece en las etapas decisivas y deja claro que el ciclismo actual está monopolizado por un solo team.

Eso es lo que se vio en la etapa 11 del Tour 2018, en la que Geraint Thomas se apuntó la victoria y Chris Froome arribó tercero, en una jornada en la que demolieron a todos los oponentes al título, salvo a Tom Dumoulin que apenas pudo aguantar para llegar en el segundo lugar.

No tuvieron piernas Nairo Quintana, ni Bardet, ni Nibali, los retadores de siempre, los que cada año se quedan con el sinsabor de no lograr romper el esquema táctico de la escuadra de Froome. No tuvieron piernas tampoco Mikel Landa, ni Mikel Nieve, dos corredores que se fueron del Sky convencidos de que podrían vencer al británico ocupando otro lugar en el pelotón.

Nieve estuvo a punto de lograr la etapa 11, Landa busca ganar en la general. Pero ambos sucumbieron a la estrategia de un Sky con otros soldados como Powels, Kwiatowski y el colombiano Egan Bernal, corredores que dan la impresión de que en otro equipo podrían estar peleando el título. Así como lo creyeron antes Landa o Richie Porte, otro excorredor que buscó brillar con luz propia y que no ha logrado asentarse en el Tour como líder de otras escuadras.

No ha buscado liderar un equipo diferente Geraint Thomas, un gregario de lujo que se reveló en esta etapa 11 para apuntarse la victoria cuando el mimísimo Froome lo alcanzaba para llegar a pelear la jornada. Thomas atacó y dejó en el camino a Dumoulin, a Froome y a un Mikel Nieve que se quedó a pocos metros de lograr el premio de su larga fuga.

Thomas finalizó el día, tras la escalada a La Rosiere, con un tiempo de 03h 29' 36'', con 20 segundos de diferencia sobre Dumoulin y Froome, y 22 sobre el italiano Damiano Caruso.

Nairo Quintana volvió a sufrir las consecuencias de retar a un Sky de muchas piernas como las suyas en la subida y aunque lo intentó no pudo seguir el ritmo demoledor y calculado de Froome. En meta perdió 59'' que le permiten escalar en la clasificación general, pero que también lo alejan de sus rivales principales.

Quizás la apuesta del colombiano sea esperar que Froome y Dumoulin acusen la osadía de correr Giro y Tour en una misma temporada. Pero de ocurrir, el Sky cuenta con un Thomas fresco, en gran estado y con el favor de la maquinaria del equipo británico, mucho más sólido que un Movistar indefinido entre sus tres líderes.

Hasta esta segunda etapa de montaña resistieron las fuerzas de Greg van Avermaet, que no pudo sostener la camiseta amarilla del liderato. Ahora, la clasificación general está comandada por Geraint Thomas y Chris Froome. El gregario lleva a su jefe de filas 1' 25'' de ventaja y el podio lo completa Dumoulin a 1' 44''.

Nairo Quintana escaló a la novena posición, pero ahora ve a Geraint Thomas a 3' 16''.

Las batallas de la montaña apenas empiezan y Nairo Quintana buscará recortar todo el tiempo que ha perdido. También lo harán Bardet y Landa en sus intentos para que la lucha por el título no se reduzca a un duelo entre dos corredores de un mismo equipo, el poderoso SKY.

CLASIFICACIÓN GENERAL