Estos son los pros y contras de los favoritos al título del Giro

Tras la jornada de descanso de este lunes, el Giro tendrá sus primeras jornada de montaña, en la que los favoritos entrarán a competir por sacar diferencias. Aquí los analizamos.

Favoritos primer nivel

Nairo Quintana. Colombia (Movistar)

Pro:

1.La experiencia de haber ganado el Giro 2014 y el conocimiento de gran parte del recorrido, especialmente las etapas de montaña.

2. Está en la cima de la madurez profesional, 27 años.

3. Es el líder absoluto del equipo.

4. Está mentalizado para ganar, no le pesa la responsabilidad

5. Se preparó para pelear el Giro

Contra:

1. Las dos contrareloj que tendrá que afrontar. Suman 60 kilómetros. Pese a que ha mejorado mucho en esta especialidad, se puede afirmar que es su talón de Aquiles. Si aspira a ganar el Giro debe llegar con un minuto a la última etapa, que es la segunda contrarreloj que debe enfrentar.

Vincenzo Nibali. Italiano. (Bahrain Mérida)

Pros:

1. Enorme experiencia en el Giro (campeón 2013 y 2016).

2. Conocimiento total del recorrido.

3. Todo su equipo trabajará para él.

4. De los favoritos, es el que mejor baja, y allí también se definen las carreras.

5. Al igual que Nairo, llega con pocos kilómetros para afrontar la carrera.

Contra:

1. No es un gran contrarrelojero pero lo hace bien. Se da la mano con Nairo

2. A veces falla en cualquier etapa de alta montaña.

3. No tiene un hombre que lo acompañe en la gran montaña. A Nairo, lo acompañará su compatriota Winner Anacona.

Favoritos segundo nivel

Tom Dumoulin: Holandés. (Sunweb)

Pro:

1.Su gran fortaleza son las etapas contra el reloj. Allí, fácilmente, le puede tomar a todos sus rivales más de dos minutos. Si no pierde mucho tiempo en la montaña, en las contrarreloj los liquida a todos.

3. Es la carta de su equipo en el Giro.

Contra:

No es un buen escalador.

Geraint Thomas (británico) y Mikel Landa (español). Sky.

Pro:

1. Tienen un gran equipo que los respalda.

2. Se defienden en la montaña. En la contrarreloj lo hacen bien, aunque mejor Thomas que Landa.

3. Son corredores experimentados, especialmente Thomas.

4. Landa fue tercero en el Giro 2015, ha participado tres veces y lo conoce bien. Thomas se ha concentrado más en el Tour. Pero, igual, los dos han corrido varias carreras de tres semanas y saben cómo hay que afrontarlas.

Contra:

1. No están mentalizados para ser los líderes del equipo. Es normal, el jefe de Sky siempre es Froome. No se ve un líder absoluto y el equipo Sky le apunta a este par de ciclistas.

Thibaut Pinot: Francés (FDJ)

Pro:

1. Ciclista francés experimentado. Fue tercero en el Tour de Francia en 2014.

Contra:

2. Debuta en el Giro y eso a veces pesa frente a ciclistas de la talla de Nairo y Nibali

3. Es un buen ciclista pero no es un gran contrarrelojero ni tampoco el gran escalador.

Adam Yates: Británico (Orica)

Pro:

1. La juventud

2. Es el líder del equipo Orica

3. Sube bien.

4. Ya sabe lo que es correr una carrera de tres semanas. En 2016 fue cuarto en el Tour.

Contra

1. No es más que Nibali o Nairo en las etapas contra el reloj ni en la montaña.

Bauke Mollema: Holandés. (Trek)

Pro:

1.Es un corredor interesante pero no ha podido estar en el podio del Giro, Tour o Vuelta.

2. Es el líder de su equipo, El Trek,

Contra:

1. No ha podido cuajar una buena carrera de tres semanas y es muy intermitente. A veces sí, a veces no.

2. Desde el 2012 no participa en el Giro porque se ha centrado más en el Tour.

Steven Kruijwick: Holandés. (Lotto Jumbo)

Pro.

1. Es un buen corredor, experimentado y conoce muy bien el Giro. El año anterior se le fue el triunfo de la carrera por una caída cuando era el favorito indiscutible.

2. El año anterior se le vio muy bien en las etapas de montaña y en las contrarreloj.

3. Hay que tenerlo en cuenta y no se le pueden dar ventajas.

Contra:

1. No tiene un gran equipo para que lo acompañe en la montaña

2. En la primera etapa del Giro empezó perdiendo 13 segundos con Nairo y Níbali.