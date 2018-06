Fernando Gaviria en la lista del Quick Step para brillar junto a los mejores

El colombiano Fernando Gaviria hará este año su debut en el Tour de Francia, al haber sido incluido en la formación del Quick Step, que buscará ganar etapas al esprint con el ciclista antioqueño y un buen puesto en la general con el luxemburgués Bob Jungels.

La escuadra belga, con una mezcla de veteranía y juventud, apuesta por un equipo formado por Fernando Gaviria, Julian Alaphilippe (FRA), Tim Declercq (BEL), Philippe Gilbert (BEL), Bob Jungels (LUX), Yves Lampaert (BEL), Maximiliano Richeze (ARG) y Niki Terpstra (HOL).

"El equipo para el Tour es equilibrado, con corredores jóvenes y experimentados. Lo común en todos es su calidad mundial como ciclistas. Han demostrado innumerables veces su calidad en los éxitos del equipo", señaló Tom Steels, director del Quick Step.

Según el técnico, el objetivo es ganar etapas al esprint con Fernando Gaviria y puestos destacados en la general con corredores como Jungles o el francés Julian Alaphilippe".

The Tour de France is a unique and amazing moveable feast and we are going there with eight strong and motivated riders who are prepared to make Quick-Step Floors one of the main protagonists: https://t.co/14tc13tb4f#WayToRide #TDF2018 pic.twitter.com/4Bun4fAnjv

