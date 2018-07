Fernando Gaviria y los esprinters suben el telón del Tour de Francia 2018

La edición 105 del Tour arrancará este sábado en la isla de Noirmoutier con una etapa completamente plana en la que los velocistas están llamados a ser los grandes protagonistas, ya que además de la supremacía en el sprint estará en juego el primer maillot amarillo.

El viaje lo realizarán los 176 participantes, 22 menos que en la anterior edición, entre Noirmoutier en L'Ile y Fontenay Le Comte, con un recorrido de 201 kilómetros, en la que tan sólo habrá una pequeña dificultad montañosa a 28 kilómetros de la llegada.

Mark Cavendish, Marcel Kittel, André Greipel, que acumulan entre todos 55 triunfos al sprint en el Tour, junto a Peter Sagan o los emergentes Dylan Groenewegen, Arnaud Démare, Christophe Laporte y el colombiano Fernando Gaviria, serán algunos de los nombres a seguir en esta primera jornada.

Además de las bonificaciones de 10, 6 y 4 segundos para los tres primeros de la etapa, tendrán un Punto Bonificado en Maizellais con 3, 2 y 1 segundos.

Ya ocurrió en 2013 y 2014 en Bastia y Harrogate para beneficio de Marcel Kittel; también en 2016 en Utah-Beach-Sainte-Marie-du-Mont para alegría de Mark Cavendish.

Los cuatro esprinters más prolíficos de los últimos años, Mark Cavendish (30 victorias en el Tour de Francia, Dimension Data), Marcel Kittel (14, Katusha-Alpecin), André Greipel (11, Lotto-Soudal) y Peter Sagan (8, Bora-Hansgrohe) estarán en liza.

También dos que estrenaron su casillero la pasada temporada: Arnaud Démare (FDJ) y Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo); y otros como Alexander Kristoff (Team UAE Emirates) ó Michael Matthews (Sunweb), que cuentan dos y tres triunfos respectivamente.

Hay otros aspirantes de campanillas, como Christophe Laporte (Cofidis), John Degenkolb (Trek-Segafredo) o Magnus Cort Nielsen (Astana).

Sin embargo, el contendiente más esperado no es otro que el debutante Fernando Gaviria (Quick Step Floors), colombiano ganador de cuatro etapas en el pasado Giro de Italia, debutante en el Tour.

"Voy a estar rodeado de los mejores velocistas del mundo, todos con el mismo objetivo. Así es difícil no estar nervioso", dijo Gaviria en la rueda de prensa del equipo.

Es un desafío de altura para el corredor colombiano. El único de sus compatriotas que se ha vestido de amarillo en la historia del Tour fue Víctor Hugo Peña en el año 2003. Un esprinter puede acabar con 15 años de espera para el país de los 'escarabajos.

El objetivo de los "guepardos" es ganar alguna etapa y enfundarse el maillot verde por puntos en París. El último en conseguirlo fue el australiano Michael Matthews, y anteriormente el triple campeón mundial eslovaco Peter Sagan se lo adjudicó de manera consecutiva en 5 ocasiones.

Entre los velocistas no faltaran los alicientes, pues el británico Mark Cavendish, con 30 victorias de etapa, se encuentra a sólo 4 del récord del belga Eddy Merckx, que firmó 34.

La lucha se abre este sábado con la etapa entre Noirmoutier y Fontenay Le-Comte, de 201 kilómetros.

La 1ª etapa del Tour 2018 en datos:

Salida: Noimoutier en L'Íle (11:00).

Llegada: Fontenay Le Comte (15:50).

Kilómetros: 201.

Promedio medio: 43 km/h.

Sprint Intermedio: La Tranche Sur Mer (119,5 km).

Punto Bonificado: Maizellas (187,5 kms).

Puertos: Cote de Vix 4ª (173 kms) 700 m. al 4,2 %.

