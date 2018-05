Froome da parte de tranquilidad tras su accidentado comienzo en el Giro

Luego de finalizada la emocionante primera etapa de la versión 101 del Giro de Italia, con arranque en Jerusalén, el vigente campeón Tom Dumoulin, dio un golpe de autoridad y saldrá en la segunda etapa vistiendo la clásica camiseta rosa. Al respecto, Chris Froome, quien sufrió una caída antes del arranque de la competencia, felicitó por su victoria al holandés y admitió que perdió un tiempo considerable, aunque no para preocuparse demasiado porque “el Giro es un largo camino”.

El favorito y líder del equipo SKY agregó al llegar a la meta: “No confío en las etapas contrarreloj para intentar ganar este Giro ante Tom Dumoulin. Él ha hecho una gran crono. Llegar y ganar es impresionante, le felicito”.

El cuádruple ganador del Tour de Francia y vencedor de la Vuelta 2017, explicó la caída que sufrió por la mañana mientras recorría el circuito de la crono: “Se me fue la rueda delantera en una curva. Estaba probando la velocidad en un tramo y me caí a 20 ó 30 km por hora” Y concluyó diciendo: “Una caída siempre va a doler, pero estoy contento de que no haya sido nada serio. Obviamente vi lo que le sucedió a Siutsou, que está en el hospital, así que estoy contento de no haberme lesionado. Sin embargo esto es una carrera y todo es parte del deporte”.

Quedan dos días más de ruta en Israel. La segunda será el sábado y cubrirá 167 kilómetros por la costa del Mediterráneo, con largada en Haifa y la meta en Tel Aviv. La tercera etapa seguirá una ruta de 229 km entre Beersheba en el desierto de Negev hasta Eilat en el extremo sur de Israel. El Giro culminará el Roma el 27 de mayo.