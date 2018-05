Froome: "No pierdo la esperanza y voy a seguir luchando"

El británico Chris Froome (Sky) no arroja la toalla en el Giro de Italia a pesar de encontrarse en la undécima plaza de la general a tres minutos y 20 segundos del líder, su compatriota Simon Yates.

"No he perdido la esperanza. Vimos cómo pudo cambiar la carrera para Esteban Chaves y eso le puede pasar a cualquier corredor de la general. Voy a seguir luchando, estoy motivado, el equipo está motivado y haremos todo lo que podamos ", dijo.

El cuádruple ganador del Tour de Francia se siente optimista a pesar de su retraso en la general y espera reaccionar en las dos semanas restantes.

"Siento que he progresado a lo largo de la carrera, y sigo esperando hacerlo lo mejor posible. Voy a seguir luchando, es bueno tener esta carrera en las piernas, ya que no he competido mucho este año".

Froome admitió que la caída que sufrió en Jerusalén antes de la crono inicial le está pasando factura.

"Definitivamente no voy a mentir, me afectó el golpe de Jerusalén y en este deporte si no estás en tu mejor momento no hay ningún lugar donde esconderte, realmente no puedes esconderte de lesiones, y si lo haces, no puedes ocultarlo por mucho tiempo".

De la undécima etapa, Froome dijo que aunque "no fue tan larga como la de ayer, ha tenido otro final bastante brutal".