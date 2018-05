Froome y su caída antes de la crono. ¿Peligran sus chances de triplete?

Como si no fuera suficiente para Chris Froome con las polémicas previas al arranque del Giro por su supuesto consumo de Salbutamol, el vigente campeón del Tour de Francia y Vuelta a España, respectivamente, sufrió una fuerte caída antes del inicio de la crono de este viernes en Jerusalén. Se vio a un Froome con bastante dolor y rengueando al caminar luego de golpearse en su cadera derecha al caer.

Esto no impidió que el inglés hiciera parte de la partida, pero ahora todo se vendrá cuesta arriba para quien busca ganar el triplete. El campeón vigente y también favorito, el holandés Tom Dumoulin, se llevó esta primera contrarreloj individual dejando el mensaje claro de que no pretende dejarle su corona al capo del equipo SKY. 37 segundos es el tiempo que ahora tendrá que descontar Froome si quiere tener chances de pelearle el título al holandés. Lo que no está claro aún es qué tanto afectó y afectará su rendimiento la caída sufrida antes de la etapa y si sus secuelas lo marginarán de la lucha por la Maglia Rosa.

Por ahora los más preocupados también deben ser los organizadores que le pagaron una millonada a Chis Froome para que hiciera parte de la competencia y de esta manera el Giro se presentara como uno de los más atractivos y emocionantes de los últimos tiempos. Por el bien de ellos y del deporte en general, eperemos que los golpes y raspones no tengan mayores consecuencias y que el nacido en Kenia y nacionalizado británico pueda dar la pelea hasta el final.