Froome:"No esperaba acabar de líder, ha sido una sorpresa"

El británico Chris Froome (Sky), líder de la Vuelta, calificó de "sorpresa" enfundarse el maillot rojo de líder al término de la tercera etapa con final en Andorra La Vella, primer test de montaña en la que el ganador del Tour demostró su ambición de adjudicarse la 72 edición.

"No me esperaba acabar de rojo hoy. Es una gran sorpresa. Se trata un resultado que ha requerido mucho trabajo, especialmente de mis compañeros de equipo, que lo han hecho fantástico. Actuaciones como la de Gianni Moscon, en su primera gran vuelta, lo han hecho posible. Ha estado muy bien", dijo.

El líder del Sky, que perdió la Vuelta 2011 por solo 13 segundos, dejó claro que luchará por cada segundo en cada etapa.

"Voy a pelear cada segundo. Ya hacía mucho que no vestía el maillot rojo (1 día en 2011) y es una gran sensación volver a tenerlo. Estar en esta posición es algo en lo que he pensado mucho y he trabajado para ello después del Tour", explicó.

A partir de ahora Froome será el hombre a batir, la referencia de un buen número de rivales que tratarán de arrebatar al keniano el jersey rojo en cada etapa.

"Será muy difícil mantenerlo hasta el final, especialmente con las bonificaciones. Solamente tengo dos segundos con el siguiente grupo de corredores. Está todo muy ajustado, será difícil mantenerme de rojo hasta el final, pero lucharé por ello", concluyó.