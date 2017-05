“Fue un día muy triste y muy malo”, Tom Dumoulin

Tom Dumoulin pasó uno de sus tragos más amargos del Giro de Italia gracias a una diarrea súbita que lo asaltó antes de la escalada al último puerto de motanaña de la etapa 16.

El corredor del Team Sumweb tuvo que bajarse de la bicicleta, lo que le costó ceder más de dos minutos en la lucha por el título ante el colombiano Nairo Quintana y el italiano Vincenzo Nibali.

Aunque luchó para recuperar terreno en los kilómetros próximos a la meta, Dumoulin apenas pudo sostener 31 segundos de ventaja sobre Nairo, rival ante el que tendrá que seguir defendiéndose en cuatro etapas más de montaña que restan, antes del final en una crono.

Tras la dura jornada, en la que se impuso Vincenzo Nibali, el dueño de la maglia rosa habló de la desazón que le quedó tras la infortunada diarrea que lo afectó.

“Antes del paso por el Stelvio tuve que hacer una parada y no tengo nada más que decir. Después fue muy difícil continuar. Decidí luchar, luchar y luchar para no entregarme, incluso aceleré cuando llegue a la línea de meta, intentando no perder la camiseta de líder”, dijo.

“La verdad fue un día muy triste y muy malo. Tengo la camiseta rosa pero estoy desacomodado y molesto. Ahora tengo muy cerca a Vincenzo Nibali y a Nairo Quintana. Fue un mal día porque perdí mucho tiempo, pero la carrera sigue y quedan más etapas duras”, apuntó.