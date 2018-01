Germán Santoya: pedalendo por su sueño llega al equipo Fournier Cycling Team

Cuando el deportista disciplina, talento y sueños los resultados tarde o temprano se dan.

Es el caso del pedalista cartagenero Germán Santoya Acevedo, quien en representación de Bolívar Sí Avanza fue subcampeón Sub-23 de la Clásica del Caribe 2017. Siempre dedicado a lo suyo, el ciclismo. Desde tempranas horas del día está en la batalla, pedaleando por su sueños.

Santoya, 21 años (nació el 7 de noviembre de 1997) fue fichado por el equipo mexicano Fournier Cycling Team para convertirse en el primer bolivarense que correrá en un equipo de marca extranjero.

Está feliz. No se cambia por nadie. Y esa felicidad que le recorre todo el cuerdo le hace estallar los recuerdos. “Hace 5 años, yo pesaba 120 kilos y era 38 en pantalón. Me dije no puedo seguir así”, dice, mientras acaricia los manubrios de su “novia”, la bicicleta, la que ha sido testigo de su perseverancia.

Entonces, la pregunta, ¿cómo llega al ciclismo?

-El ciclismo llego a mi vida en el momento ideal, a mis 16 años de edad estudiando el bachillerato y viendo el reflejo de mi papa montar en bicicleta cada día, eso fue mi principal motivación. Yo era un joven con sobre peso (120 kilos). Mi único motivo al iniciar este deporte fue bajar de peso, pero en el proceso me fui enamorando del ciclismo y de todas y cada una de las cosas que este deporte me aportaba, tanto física como emocionalmente.

¿Quien fue tu primer entrenador?

-Mi papá Antonio Santoya y luego Jimmy Kelly.

¿Cómo ha sido su desempeño representando a Bolívar?

-Siempre en ascenso y dando lo mejor de mí, pensando en dejar el departamento en alto. Estuve en la Vuelta al Valle, Clásica del Caribe y varias pruebas.

¿Cómo se dio su vinculación a la escuadra mexicana Fournier Cycling Team?

-Por medios de las redes sociales. Envié un correo al equipo y me respondieron positivamente, luego de un serie de preguntas. Por último, me dieron el voto de confianza para hacer parte de la escuadra por la temporada 2018.

¿Serás el primer bolivarense que correrá en un equipo de marca extranjero?

-Sí. Y eso me llena de orgullo.

¿Cuál es su sueño?

-Mi sueño es mostrar mi potencial en la contrarreloj y regalarle alegrías a Bolívar y a toda mi Colombia.

¿Su ídolo en el ciclismo?

-Tengo varios: José Serpa, Marlon Pérez y Tony Martin (ciclista alemán).

¿Cómo se define?

-Mis habilidades son de un corredor pasista, lo hago muy bien en el terreno plano, especialmente en la contrarreloj. En varias crono no perdí un minuto ni con Óscar Sevilla ni con José Serpa.

¿Cómo le va en la cuesta?

-No es mi fuerte, pero pasó la media montaña bien.

¿Quiénes lo han apoyado?

-La familia Gallo Parra fueron los primeros que me tendieron la mano, sin ningún interés, me llevaron a su casa a Medellín para que me preparara. Elías del Valle es una persona importante en mi carrera ya que no solo me ha aportado en lo físico, también lo a hecho en lo psicológico; el Ider me ha apoyado mucho este 2017. Mi familia siempre me ha apoyado; el señor Abel Pardo, Gabriel Cabrales, Johan Montoya, entre otros.

¿Representará a Bolívar en los Juegos Nacionales de 2019?

-Es uno de los principales motivos, se cuán importante es mi Departamento y quiero prepararme muy bien para hacer un excelente papel.

¿Cuándo viaja a México?

-Este viernes 2 de febrero comienza mi sueño, aferrado a Dios.

Ficha técnica

Nombre: Germán Andrés

Apellidos: Santoya Acevedo

Nació: el 7 de noviembre de 1997

Pesa: 69 kilos

Estatura: 1 metro con 82 centímetros

Padres: Antonio Santoya Rodríguez y Betty Acevedo

Hermanos: Karina y Antonio

Estudios: Bachiller académico

del Peztalozzi

Hobby: Montar bicicleta,

eso es lo que me gusta.

Lo que dijo Fournier Cycling Team

“Nos place compartirles la incorporación de Germán Santoya Acevedo, ciclista nativo de la ciudad de Cartagena, Colombia, Categoría Sub-23. Viene al equipo con ilusión de aportar y desarrollar su potencial en la temporada 2018.

Germán se ha destacado en las pruebas contrarreloj individual y ha participado en el calendario nacional de Colombia, en pruebas como la Vuelta al Valle, Clásica Internacional Del Caribe, donde estuvo en la pelea de la Sub-23.

¡Bienvenido a esta tu nueva familia Germán!”.