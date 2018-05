¡Gran victoria de etapa para Esteban Chaves en el mítico Etna!

El Colombiano Esteban Chaves ganó de manera electrizante la etapa 6 del Giro de Italia. Lo siguió su compañero de equipo y nuevo líder Simon Yates. Miguel Ángel López llegó con el pelotón.

El colombiano del Mitchelton Scott se impuso este jueves en la sexta etapa del Giro de Italia, disputada entre Caltanissetta y el Etna sobre 159 kilómetros, en la que entró junto a su compañero de equipo Simon Yates, por lo que el británico se enfunda la 'maglia' rosa de líder. El chavito obtiene de esta manera su segunda victoria de etapa en el Giro de Italia.

En un festival del equipo Mitchelton, Chaves y Yates entraron juntos en meta, con un tiempo de 4h.16.11, con una ventaja de 25 segundos sobre el grupo de favoritos, donde el francés Thibaut entró tercero, metros antes que el holandés Tom Dumoulin (Sunweb) y el británico Chris Froome (SKY).

Las emociones del día comenzaron con una gran fuga, en la que se involucraron los colombianos Esteban Chaves, Sergio Luis Henao y Dáyer Quintana, y en la que también iba el italiano Diego Ulissi, quien se coinvirtió en el líder parcial.

La ventaja sobre el lote del líder Rohan Dennis llegó a superar los 3 minutos 16 segundos, por lo que al equipo BMC le tocó poner paso.

Astana era una de las escuadras que debería perseguir, pues no contaba con un ciclista en la punta, pero no lo hicieron. Por momentos el Groupama, del francés Thiabut Pinot, llegó a perseguir, claro, tenía interés de que los Chaves, Ulissi y Henao no se alejaran mucho.

El holandés Tom Dumoulin se mantiene segundo, y el británico Chriss Froome subió a la octava posición.

Este viernes se disputa la séptima etapa, que llevará al pelotón desde Pizzo hasta Praia a Mare, con un recorrido de 159 kilómetros.