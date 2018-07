Imágenes y ángulos de lujo: sigue el triunfo de Gaviria y la caida de Froome

Definitivamente estamos en la era dorada de las producciones de televisión deportivas. Drones y cámaras de tipo Go Pro recogen secuencias que antes eran imposibles de obtener.

Una pequeña cámara de aventuras ubicada en el timón de un competidor nos proporciona el momento exacto de la caida de Chris Froome. con la mejor resolución y haciéndonos sentir a bordo de uno de los caballitos de acero.

Así mismo, en los tramos finales de la etapa, gracias a las imágenes aéreas que seguramente fueron hechas por un drón profesional, podemos ver los momentos claves del esprint final que ganó de manera indiscutida y con muy buena ventaja el colombiano Fernado Gaviria.

Peter Sagan y Marcel Kittel lograron velocidades más altas en los últimos metros, pero Fernando Gaviria los retuvo con gran posicionamiento de su equipo. Su velocidad media en el kilómetro final fue de 63.2 km/h.

En un plano sin cortes podemos ver los movimientos claves que Gaviria y su compañero de equipo Maximiliano Richeze hacen para encontrar los espacios necesarios para afrontar los metros finales. Ya con Gaviria posicionado, el plano desde arriba nos permite ver la impresionante velocidad que logró alcanzar y la amplia diferencia (una bicicleta en estas instancias es una distancia abismal) que consiguió sacarle a Peter Sagan y los demás perseguidores.

Que vivan los avances audiovisuales en pro del deporte. Ahora más que nunca podemos descubrir lo duro y exigente que es el ciclismo, desde adentro y desde afuera, gracias a las perfectas e impactantes imágenes que proporcionan las cámaras modernas.

Aquí puede ver los emocionantes momentos claves de la Etapa 1:

Chris Froome's harsh crash seen from within the peloton. Fortunately, the reigning champion got back on his bike !

La chute de Chris Froome vue de l'intérieur du peloton. Le champion en titre est fort heureusement parvenu à reprendre la route ! #TDF2018 pic.twitter.com/9axsaRay1f

— Le Tour de France (@LeTour) 7 de julio de 2018