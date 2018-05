Imbatible: Chris Froome consigue el triplete de las tres grandes Vueltas

El británico Chris Froome (Sky) es formalmente campeón del Giro de Italia de 2018, ya que la última etapa, una prueba en línea de 115 kilómetros en el centro de Roma, tuvo este domingo una neutralización de siete vueltas al circuito, a petición de los corredores.

La última etapa preveía inicialmente once vueltas, pero los corredores solicitaron a la dirección de carrera una reducción de los kilómetros debido a las condiciones de las carreteras, que el pelotón consideraba demasiado peligrosas para competir.

Tras unos momentos de incertidumbre, en los que Froome informó a los directores de la voluntad de los corredores, se decidió parar el cronómetro de la clasificación general a siete vueltas del final, lo que hizo a Froome formalmente campeón.

El británico conquistó de esta manera el primer Giro de Italia de su carrera, al defender su ventaja de 46 segundos sobre su primer perseguidor, el holandés Tom Dumoulin (Sunweb), ganador el año anterior.

Tras conquistar cuatro Tours de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017) y la Vuelta a España 2017, Froome triunfó en la carrera rosa tras dar una prueba de fuerza en la decimonovena etapa, cuando ganó tras atacar a 82 kilómetros del final, en la subida al Colle delle Finestre.

Su triunfo en la Vuelta, sin embargo, está sujeto a revisión, ya que Froome está bajo investigación tras dar positivo por salbutamol en la carrera española.

En esta edición del Giro, Froome se hizo además con la camiseta "azul", que premia al mejor escalador del Giro.

Así lo vivió Chris Froome a través de su cuenta en Twitter:

