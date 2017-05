Jungels: "Es increíble volver a ser el líder del Giro un año después"

El luxemburgués Bob Jungel (Quick Step), nueva maglia rosa del Giro 2017, aseguró que no esperaba ponerse de líder en la cima del Etna y que su objetivo es alcanzar "el mejor puesto posible en la general", teniendo en cuenta que el domingo en el ascenso al Blockhaus prevé perder tiempo respecto a rivales como el colombiano Nairo Quintana.

"Es increíble ser de nuevo líder del Giro, igual que el año pasado, tomando la maglia rosa de un compañero. Para ser honesto, no lo esperaba hoy porque era una subida difícil y había muchos rivales de calidad, pero he progresado mucho y he hecho un ascenso inteligente", dijo Jungels.

El luxemburgués, de 24 años, fue el mejor joven del Giro en 2016 y estuvo dos días vestido con la maglia rosa. La victoria del colombiano Fernando Gaviria y su primer puesto de la general ya lo considera un buen resultado.

"El Giro ya es un éxito para nosotros, todo lo que consigamos a partir de ahora será bienvenido", comentó.

Las perspectivas de Jungels siguen siendo moderadas, ya que el domingo vuelve la montaña con una etapa que despertará las ambiciones de los favoritos.

"El domingo en la subida al Blockhaus habrá corredores como Quintana que me sacará algún tiempo, pero también el martes tenemos una larga prueba. Siempre hay pros y contras, pero me quedo con mi plan, intentar hacerlo lo mejor posible en la general y mantener la calma".