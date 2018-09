La denuncia de Jarlinson Pantano a la Dian

Además de la enfermedad que le impidió participar en las últimas competencias de la temporada, el ciclistas colombiano Jarlinson Pantano afronta otra lucha por estos días. En declaraciones a RCN Radio, el deportista denunció que la DIAN no le permite ingresar al país las bicicletas de entrenamiento.

Pantano explicó que le están cobrando un impuesto por dos bicicletas que le envió su equipo Trek-Segafredo para que se entrene en Colombia debido a la toxoplasmosis que le fue diagnosticada.

"Yo les he dicho que cómo voy a legalizar algo que no es mío, si esas bicicletas son para entrenar, voy a Europa, vengo con ellas, entreno allá, acá, y yo no tengo por qué pagar eso, esas bicicletas no son mías, fuera que yo me fuera a quedar con ellas, listo", contó Jarlinson Pantano, que aseguró que las bicicletas llegaron el 7 de septiembre y aún están retenidas.

"Allá me las enredaron, le colocaron un valor que dice que cada bicicleta vale como 2.500 euros, y acá dicen que por ley si sobrepasa los 2.000 dólares, toca pagar los aranceles y todo eso", añadió.

El deportista dice que en la DIAN le han dado un trato como si fuera un importador de bicicletas y aseguró que, cansado del papeleo que lleva 20 días, pidió que si era el caso las devolvieran.

Contó que viajó a Bogotá a hablar con una dirigente de la DIAN y allá le dijeron “que no era posible que yo saliera con las bicicletas y entrara acá cada que yo quisiera, si yo tenía que llenar unos documentos. Yo llevo 17 años yendo a Europa y viniendo y nunca en mi vida he llenado un documento diciendo que llevo una bicicleta que vale tanto, yo simplemente paso y lo máximo que me han preguntado esa bicicleta qué y yo les digo que es mi herramienta de trabajo".

También dijo que en la DIAN le propusieron cobrarle el impuesto al Trek-Segafredo, pero él se negó porque luego se lo descuentan de su sueldo.

