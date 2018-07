La etapa 7 en el Muro de Bretaña resumida en 4 protagonistas

El día número 7 del Tour de Francia llegó a su fin tras la coronación del Muro de Bretaña que no pasó sin dejar damnificados como el holandés Tom Dumoulin que pinchó justo antes del inicio de la trepada.

Estas son las impresiones que dejaron los protagonistas de la jornada tras su paso por la meta.

Greg Van Avermaet conserva su maillot amarillo

El belga manifestó este jueves su satisfacción por haber mantenido por cuarto día consecutivo el maillot amarillo de líder del Tour de Francia porque el final en el Muro de Bretaña fue "una subida muy dura".

"El ritmo no ha bajado en ningún momento y eso me ha matado para poder pelear por conseguir una clasificación mejor", comentó.

"Estoy muy feliz por no haber cedido tiempo a los rivales y que (el francés Julien) Alaphilippe (Quick Step) no haya sido segundo, con lo que he podido conservar el maillot de líder", explicó.

Sobre la victoria del irlandés Dan Martin, reconoció: "Esperaba su ataque. Es muy bueno y sabe buscar el momento adecuado. Si eres capaz de mantener el ritmo como ha hecho él es un esfuerzo impresionante. Merecía la victoria".

Sobre la actuación del líder de su formación para luchar por la clasificación general, el australiano Richie Porte, destacó que fue "un buen día para los dos".

Para el campeón olímpico lucir el maillot amarillo supone superar el resultado que consiguió hace dos años. "Esperaba mantenerlo hasta el Muro de Bretaña y luego veríamos, así que estoy bastante feliz", agregó.

"Ahora vienen dos etapas llanas, pero tenemos un gran trabajo por delante porque siempre sucede algo, así que será bueno estar despiertos", concluyó.

Dan Martin: "Es una gran sensación volver a ganar"

El irlandés Daniel Martin (UAE Emirates), ganador de la sexta etapa, con final en el Muro de Bretaña, dijo sentir "una gran sensación" por volver a ganar en el Tour de Francia y en el escenario bretón, ya que hace tres años fue segundo después de atacar al final, como hizo en esta ocasión con brillante resultado.

"Es una gran sensación volver a ganar en el Tour. Tantos segundos puestos en el Tour desde la última vez... Estaba un poco nervioso por el viento en contra porque no lo esperaba. La carrera fue muy dura en la primera parte de la escalada, vi que todos estaban al límite y no quedaban compañeros de equipo, así que decidí intentarlo", explicó en la meta.

Tras encontrarse bien en las anteriores etapas, sobre todo la víspera en la "clásica" de Quimper, Martin, sobrino del campeón del campeón Irlandés del Tour'87 Stephen Roche, marcó la llegada al Muro de Bretaña para volver a triunfar y saldar cuentas pendientes.

"Me encontré con buenas piernas. Tal vez la adrenalina, no sé. Me sentí bien ayer y decidí intentarlo hoy al final. Estuve muy relajado todo el día y deseando tener una oportunidad. La última vez en esta meta fui segundo, y como ya había perdido tiempo pensé que tal vez me dejarían ir. Hoy no hubo duda, ataqué tan fuerte como pude. Esta victoria hace que este Tour de Francia sea un éxito, y todo lo demás será bienvenido", dijo.

Romain Bardet: "El esfuerzo para recuperar me ha sentado fatal"

El francés Romain Bardet (AG2R) lamentó los 31 segundos que cedió este jueves en la sexta etapa del Tour de Francia, con final en el Muro de Bretaña, tras sufrir una avería en la rueda trasera a cuatro kilómetros de la meta.

"Estos son los riesgos que hay que asumir. He sufrido un problema en la rueda trasera y he tenido que cambiar la bicicleta con mi compañero Tony Gallopin. El esfuerzo para recuperar me ha sentado fatal", comentó.

"No es bueno perder tiempo en ningún momento, pero he conseguido limitar la pérdida. Se iba muy rápido cuando he sufrido la avería", explicó.

"En el Tour sabemos que se producen muchas circunstancias y hoy no han estado de nuestro lado", concluyó.

Valverde: "Otra vez he rematado al poste"

El español Alejandro Valverde (Movistar) se lamentó este jueves de volver a quedarse con la miel en los labios y "haber rematado otra vez al poste" tras acabar tercero en el Muro de Bretaña, final de la sexta etapa del Tour de Francia.

"Ha sido un final complicado y para la colocación, pero es lo que hay. Lo importante es que me encuentro bien y tengo buenas piernas", comentó.

"Seguimos pasando los días y ya he sido cuarto y tercero, pero ganar en el Tour es difícil", aseguró.

Sobre el abanico que causó el Quick Step a 100 kilómetros de la línea de meta y tomó desprevenidos a sus compañeros Nairo Quintana y Mikel Landa, explicó. "He estado delante y no me he cortado".

Otros que no pudieron rectificar tras sufrir averías fueron el holandés Tom Dumoulin (Sunweb) y el francés Romain Bardet (AG2R). Al respecto dijo: "Esto es ciclismo y es así".

Valverde insistió en que antes de llegar a las primeras etapas de alta montaña en los Alpes "hay que ir salvando los días".

