La holandesa Chantal Blaak se proclama campeona en Mundial de Ciclismo

La ciclista holandesa Chantal Blaak se proclamó este sábado nueva campeona del mundo de ciclismo, tras imponerse en solitario en la prueba en línea de los Mundiales de Bergen, Noruega, donde Paula Andrea Patiño fue la mejor colombiana.

En su primera participación con la categoría élite, la antioqueña ingresó con el lote principal a 28 segundos de la holandesa, quien se impuso en el centro urbano de Bergen con un tiempo de cuatro horas, seis minutos y 30 segundos.

“Muy contenta y satisfecha en mi primer mundial élite, una competencia muy dura. Al principio venía regulando fuerzas para poder aguantar las últimas vueltas. Estoy contenta por el resultado y por llegar ahí con las mejores”, dijo Patiño, nacida en el municipio de La Ceja, Antioquia.

Su actuación enmarcó uno de los sucesos más importantes en el historia del ciclismo femenino, ya que no sólo fue la mejor ciclista de Latinoamérica sino además, una de las mejores Sub-23 del mundo.

Esta temporada, gracias a sus buenos resultados con el equipo del Centro Mundial de Ciclismo UCI, la colombiana se ganó un espacio en la delegación junto a Ana Cristina Sanabria y Diana Peñuela, baluartes del ciclismo femenino en Colombia.

“Estos seis meses que he estado acá me han servido demasiado, he aprendido a manejarme un poco más en el lote, a mantener la posición y a saber cómo corren acá en Europa. Fue una muy bonita experiencia”, afirmó la ciclista de 21 años.

“Es mi primer mundial élite y entrar con el grupo principal me da mucha satisfacción y confianza para seguir mejorando cada día”, manifestó Patiño, integrante de las selecciones juveniles en los mundiales de Ponferrada 2014 y Richmond 2015.

Peñuela finalizó 52 a 3:53 de la ganadora, mientras que Sanabria no concluyó la competencia.

CLASIFICACIÓN

1. Chantal Blaak (HOL) 4:06:30.

2. Katrin Garfoot (AUS) a 28.

3. Amalie Dideriksen (DIN) m.t.

COLOMBIANAS

31. Paula Andrea Patiño m.t.

53. Diana Carolina Peñuela +3,53

121. Ana Cristina Sanabria DNF.