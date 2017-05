La lógica dice que gana Dumoulin, el corazón, Nairo

Si nos atenemos a las diferencias que hubo en la primera contra reloj de 40 kilómetros que se corrió hace 10 días, donde Tom Dumoulin les ganó sobrado a todos, la conclusión es que el holandés gana el Giro de Italia 2017 en la última etapa contrarreloj que se corre mañana entre Monza y Milán.

Dumoulin en esa etapa le sacó 2 minutos y 53 segundos a Nairo, 2 minutos y 7 segundos a Níbali y 2'43" a Pinot. Si se toma como referencia esa etapa y se hace la progresión en los 29 kilómetros de mañana, Dumoulin le podría estar sacando a Nairo alrededor de dos minutos y a Níbali, minuto y medio.

El segundo lugar de la clasificación general estaría muy peleado.

En la contrarreloj, la diferencia entre Níbali y Nairo fue de 46 segundos a favor del italiano. Y la diferencia entre ellos en la clasificación general es de 39 segundos a favor del colombiano. O sea, siguiendo como parámetro la pasada contrarreloj, Níbali le tomaría entre 35 y 40 segundos mañana. En otras palabras, la disputa por el segundo lugar se va a definir por escasos segundos y gana el que más arrestos físicos tenga.

Con relación a Pinot, el escenario para Nairo es mejor. En la crono, Pinot le sacó 9 segundos a Nairo. Ahora deberían estar muy parejos. Es muy difícil para el francés quitarle la casilla a Nairo y a Níbali.

Si estos resultados se presentan, se cumpliría lo lógico. Hay que tener en cuenta que Dumoulin es un especialista en las contrarreloj. Lo único que podría cambiar los resultados es una sorpresa mayúscula de Níbali o Nairo. Eso tendría tinte de proeza.

Pensando más con la razón y la lógica y no con el corazón, el campeón será Dumoulin y el segundo puesto se lo estarán disputando por escasos segundos Nibali y Nairo. Si el colombiano obtiene el subtítulo será una gran actuación así no se gane el Giro. Corrió bien y batalló hasta donde sus piernas le respondieron. En dos participaciones, ser primero y segundo, o incluso tercero, es extraordinario. No siempre se puede ganar y menos en el ciclismo.