Landa:"He tenido que subir el puerto con una pierna, espero recuperarme"

El español Mikel Landa (Sky), gran perjudicado por la caída que provocó una moto mal aparcada antes del ascenso al Blockhaus, señaló que sufrió un "duro golpe lateral" que le obligó a realizar la subida "con una pierna", lo que le llevó a perder en meta casi 27 minutos.

"Me he caído y me he levantado muy rápido, pero me he dado cuenta de que no podía dar pedales. Tengo un golpe lateral, supongo que será muscular y habrá que mirarlo. He tenido que subir con una pierna", comentó el ciclista alavés a marca.com.

El ciclista alavés ahora piensa en la jornada de descanso del lunes, en la que espera recuperar ante la cronometrada del martes.

Analizando el accidente, Landa, consideró que "esto pasa por nosotros y no tanto por la moto"

"Queremos pasar todos y no se puede", concluyó.