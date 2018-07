Las siete claves de la apocalíptica etapa de Roubaix en el Tour de Francia 2018

La temida y para muchos apocalíptica novena etapa del Tour 2018 apenas ha producido cambios en la clasificación general, salvo el abandono de uno de los considerados favoritos, el australiano Richie Porte (BMC) como consecuencia de una fuerte caída, y ha dejado siete momentos claves en su desarrollo.

1. Ataque ganador de los especialistas

El paso por uno de los tramos míticos de la París-Roubaix, el de Camphin en Pévele, transitado a 17 kilómetros de la línea de llegada, ha sido el definitivo entre los hombres que querían el triunfo parcial y que ha dejado en cabeza a los belgas Yves Lampaert (Quick Step) y al líder de la carrera, Greg Van Avermaet (BMC) junto al alemán John Degenkolb (Trek Segafredo), finalmente el triunfador, que son los que han esprintado por las tres primeras posiciones.

2. Lucha por entrar bien colocados en los tramos

La tensión para entrar bien situados en los diferentes tramos entre los equipos ha sido constante, sobre todo en los tramos en los que había algunos kilómetros de separación con el anterior. El control en la cabeza de carrera ha sufrido constantes cambios entre los equipos que pretendían marcar el ritmo, en la mayoría de las ocasiones condicionados por lo que había sucedido en el sector anterior.

3. Todos los equipos afectados en algún momento

Prácticamente todos los equipos que aspiran a conquistar el maillot amarillo en París con uno de sus hombres se han visto afectados por problemas de diferente gravedad en algún momento de los 156,5 kilómetros de este viaje entre Arras y Roubaix.

Entre los innumerables ciclistas que han sufrido algún contratiempo han estado los cuatro primeros clasificados del Tour 2017: el británico Chris Froome (Sky), el colombiano Rigoberto Urán (Education First), el francés Romain Bardet (AG2R) y el español Mikel Landa (Movistar), así como el único hombre que ha roto el dominio de Froome en los cinco últimos años, concretamente en 2014, el italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Merida).

4. Abandono de Porte y Rojas:

Nada más comenzar a pedalear el pelotón camino de Roubaix y mucho antes de entrar en el primer tramo de pavés, han tenido que abandonar como consecuencia de una fuerte caída de Richie Porte y el español José Joaquín Rojas (Movistar), que era el hombre designado para estar en los quince tramos adoquinados junto al colombiano Nairo Quintana.

5. Diferencia entre una etapa de gran vuelta y una clásica:

Al contrario de lo que suele suceder en alguno de los considerados como monumentos ciclistas del mes de abril, como Tour de Flandes o París-Roubaix principalmente, los favoritos tanto al triunfo de etapa como los aspirantes al maillot amarillo se han dado numerosos momentos de respiro. Entre Arras y Roubaix se han vivido diferentes circunstancias que podían servir para eliminar a unos u otros, pero esos descansos para hacer una valoración de la situación que se ha tomado el pelotón principal entre uno y otro tramo les han servido a los hombres de la general para poder evitar una pérdida mayor.

6. Movistar siempre en cabeza:

El equipo Movistar, a pesar de sus difundidos temores, con sus tres líderes se ha adaptado a la dificultad de la etapa rodando casi siempre en los puestos más avanzados de cabeza de carrera, aunque tampoco ha podido evitar algún que otro susto como el que ha sufrido Mikel Landa en un tramo de enlace en el que al ir a beber agua del bidón ha pillado un bache y ha terminado en el suelo lo que le ha costado ceder 7 segundos en la línea de meta.

7. Los grandes perjudicados:

Los presagios de vivir una auténtica catástrofe en los 21,7 kilómetros de pavés no se han cumplido y prácticamente ninguno de los favoritos han perdido tiempo, salvo el colombiano Rigoberto Urán (Education First) que ha cedido frente a los mejores 1:28. Mikel Landa y el francés Romain Bardet (AG2R) han perdido únicamente 7 segundos.

Revive aquí lo mejor de la etapa 9:

Dust, punctures, crashes and Degenkolb win. A little something of Paris-Roubaix today on Le Tour Watch the summary of stage 9 of Le Tour 2018!#TDF2018 pic.twitter.com/ti9EvgCAnf

— Le Tour de France (@LeTour) 15 de julio de 2018