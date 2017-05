Las tres virtudes de Fernando Gaviria en el Giro de Italia

Fernando Gaviria es el corredor más veloz del Giro de Italia. Eso no tiene discusión. C uatro etapas ganadas de las13 disputadas lo dice todo. Es decir, el 30% de las etapas disputadas en el Giro las ha ganado el colombiano. Pero más allá de su extraordinaria actuación, hay tres cosas que hay que destacar del colombiano.

1. Confianza: Llegó con bajo perfil al Giro de Italia. Eso sí bien preparado. De entrada, su equipo le quitó la responsabilidad de ganar. S u director deportivo, Peeters Wilfried, dijo, antes de arrancar la carrera: "Fernando no está obligado a ganar". Sin embargo, ellos sabían que tenían en Gaviria un as bajo la manga.

Gaviria cumplió con su equipo, Quick Step Floors, y su equipo cumplió con él. Ganar cuatro etapas con el mismo corredor, no es tarea fácil. Para lograrlo, se requiere que el equipo le tenga mucha confianza. Y se la tiene. Trabajan como un relojito en las etapas planas para que Gaviria gane en los embalajes. Pero para ganar hay que tener grandes condiciones y Fernando las tiene.

2. Agradecido: "Mis triunfos se lo debo a mi equipo y a Maximiliano", dijo al finalizar su tercera victoria. Sí, es verdad. Las primeras cuatro victorias han llegado de la mano del veterano esprinter argentino, Maximiliano Richeze. Es el encargado de levantarle los embalajes para que el colombiano remate. El argentino lo 'adoptó' como si fuera su hermano menor (Fernando tiene 22 y Maximiliano 34 años) y festeja los triunfos de Gaviria como si fueran suyos. Vean los videos y se darán cuenta.

3. Humildad: Es la sorpresa grata del Giro, al menos para quienes no le conocían. Para quienes le conocían no es raro. Saben que su juventud, sus grandes condiciones y el haber llegado a un equipo competitivo lo llevarán a convertirse en el mejor, o uno de los mejores esprinter del mundo. Eso sí, cuando le preguntan si es el mejor velocista del Giro dice, modesta y respetuosamente, no. "El mejor es Andre Greipel". El veterano alemán que ha ganado siete etapas en el Giro y 11 en el Tour de Francia.

El Giro para Fernando hoy terminó, al menos sus opciones de seguir ganando fracciones. Pero lo hizo a lo grande, repitiendo etapa. Solo le queda mantener la camiseta "chiclamina" que distingue al mejor corredor de la regularidad. Por ahora hay que solazarse con sus triunfos. Vendrán muchos más y se convertirá en el pedalista colombiano con más etapas ganadas en la historia del ciclismo colombiano. Ya lo verán.