Lo mejor de la etapa doce del Giro de Italia 2018

El irlandés Sam Bennett ejecutó un brillante sprint final para llevarse la victoria el jueves en la 12da etapa del Giro de Italia, en el que Simon Yates se mantuvo en el primer puesto de la clasificación general.

Bennett midió a la perfección su ataque para dejar atrás al esloveno Matej Mohoric y al colombiano Carlos Betancur. Fue la segunda victoria de etapa para Bennett en este Giro, al término de un recorrido de 214 kilómetros desde Osimo a Imola, sede del circuito de automovilismo deportivo.

"En la final vi a dos delante, mi equipo había hecho tanto por mí y no podía decepcionarles. Así que me lancé", dijo Bennett, que corre por Bora-Hansgrohe. "Miré atrás cuando vi lo lejos que estaba la meta, no sabía si podía lograrlo, pero seguí y lo conseguí".

Bajo la lluvia, el holandés Danny van Poppel entró segundo, apenas por delante del italiano Niccolo Bonifazio.

Nada cambió en la clasificación general. El británico Yates mantuvo su ventaja de 47 segundos sobre el reinante campeón Tom Dumoulin. El francés Thibaut Pinot marcha tercero, a 1:04 de Yates.

"Pienso que las condiciones climáticas fueron favorables para un inglés. ¡Y también para un irlandés!", dijo Yates. "Fue un cierre muy difícil. Pienso que algunos lo subestimaron, incluyéndome a mí".

La etapa debía ser una relativamente fácil antes de que la carrera llegue a las montañas este fin de semana. Sin embargo, la lluvia y el granizo en los últimos 30 kilómetros y el único ascenso del día la hicieron más caótica que lo que se esperaba.

El quinteto que se despegó temprano había sido alcanzado por el pelotón para entonces. Tim Wellens se despegó a 20 kilómetros de la meta y llegó a acumular una ventaja de 23 segundos, pero también fue alcanzado. Aunque hubo más sprints, ninguno perduró, hasta que Diego Ulissi se lanzó, llevándose con él a Betancur.

Mohoric cerró la brecha con los líderes poco después y Ulissi se rezagó, pero tenían una diferencia de cuatro segundos llegando al circuito por segunda y última vez.

Bennett sorprendió a todos lanzándose tan temprano, tomando la punta a 400 metros del final y reteniéndola para convertirse en el primer irlandés en ganar dos etapas del Giro.

Para el viernes está programada otra etapa relativamente plana, 180 kilómetros de Ferrara a Nervesa della Battaglia, antes del ascenso al Monte Zoncolan el sábado y un duro tramo a través de los Dolomitas el domingo.