Los campeonatos nacionales de ciclismo ya ruedan en Bogotá

Con la presentación oficial de los equipos y el congreso técnico, este miércoles empezó a rodar en Bogotá la edición 2017 de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, que contará con figuras de la talla de Esteban Chaves, Sergio Luis Henao, Fernando Gaviria y Jarlinson Pantano, entre otros.

El Salón Presidente del IDRD de la capital colombiana fue el escenario escogido por la Federación Colombiana de Ciclismo para el acto previo a la competencia, en el que estuvieron los ciclistas Jarlinson Pantano, Edwin Ávila, Alex Cano, Robinson Chalapud y Ana Cristina Sanabria, pero con la ausencia del anfitrión, Esteban Chaves.

"Desde enero me he preparado para la carrera y para la crono individual, porque creo que me favorece el recorrido y lucharé contra grandes ciclistas por defender el título que logré el año pasado", aseguró Ana Cristina Sanabria.

Por su parte, el actual campeón nacional de ruta, el vallecaucano Edwin Ávila, quien se formó deportivamente en Bogotá, reconoció: "Estoy muy contento de que el Nacional sea en la ciudad donde me formé como ciclista y espero tener un gran resultado, quiero ganar y para eso me preparé".

Finalmente, para Jarlinson Pantano "la carrera será muy dura, creo que será de resistencia, pues una vuelta no se ve tan dura, pero después de 200 kilómetros será muy difícil, y eso sera lo diferente a los Nacionales anteriores, con 220 kilómetros que van a hacer sentir el desnivel del trazado".

Una vez concluyó la conferencia de prensa, en la que también estuvieron Jorge Ovidio González, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo; Orlando Molano, director del IDRD, y Rodolfo Palomino, director general de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, se llevó a cabo el congreso técnico con los directores de los equipos, tanto de marca, como cada una de las ligas del país.