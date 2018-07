Los colombianos son protagonistas en el Tour de Francia 2018

Tres de los ciclistas colombianos, llamados a ser protagonistas de la Vuelta ciclística más grande del planeta, hablaron con los medios de comunicación y expresaron sus sensaciones de cara al evento que inicia mañana en la isla de Noirmoutier.

El primero fue Nairo Quintana del Movistar quien advirtió sobre la dificultad que plantean en esta edición los numerosos trayectos con pavé. El dos veces subcampeón se presenta a la salida del Tour "tranquilo y con muy buenas sensaciones" y con el único objetivo de vestir el maillot amarillo el día 29 en París, pero advirtió del peligro de los primeros nueve días, porque "la etapa del pavé podría descartar a algún favorito".

"Llego con sensaciones muy buenas y muy motivado. Hemos trabajado bien para llegar con fuerza, más fresco que otros años y con un equipo fuerte que da tranquilidad", señaló el boyacense en la rueda de prensa del equipo en Cholet.

Para Quintana "sería importante evitar las perdidas de tiempo al principio y llegar bien situados en la general para empezar la montaña".

"Luego, a partir de ahí veremos las fuerzas de cada uno. La etapa del pavé será difícil, puede descartar a algún favorito de la general", afirmó.

La presencia del británico Chris Froome. una vez resuelto su caso. no es un motivo de preocupación para el colombiano.

"Para mí no es ni mejor ni peor, nosotros hacemos nuestra carrera, siempre habrá un rival que combatir, y si está porque ha resuelto su caso, mejor", dijo.

Respecto al liderazgo del equipo, donde tendrá que compartir galones con el español Mikel Landa, tampoco espera Quintana que ello suponga motivo de fricción.

"Siempre ha ocurrido lo mismo y hemos sabido llevarlo bien, nunca tuvimos problemas, y este año tampoco. El equipo es fuerte y esperamos terminar de amarillo en París", indicó.

Quintana, más tranquilo y relajado que nunca, y confiado en su experiencia con tres podios en el Tour, no desveló si en el Tour se verá una versión suya atacante o conservadora.

"Eso dependerá de la estrategia y el estado de forma. Atacar de lejos con el equipo detrás no tiene sentido. En una carrera de tres semanas hay que pensar cada movimiento. Me gustaría estar a la ofensiva siempre, atacar, y luego conseguir tranquilidad, pero todo depende de la estrategia de carrera y del equipo", indicó.

Con contrato en vigor hasta 2019, Quintana habló de su costumbre de cumplir los compromisos firmados, aunque aseguró que no estaría mal que le llegaran ofertas. "Me caracterizo por empezar una cosa y terminarla, tengo contrato y espero cumplirlo, y si Eusebio me ofrece quedarme lo aceptaré. Estoy tranquilo, pero si hay ofertas, bienvenidas", expresó.

También puede leer: (Los números del Tour de Francia 2018 que arranca con todas sus figuras).

Por su parte, el esprinter Fernando Gaviria del Quick Step, que hace su debut en suelos franceses, se mostró "un poco nervioso y con ganas de empezar" la carrera, en la que aspira a ganar alguna etapa.

"Es difícil no estar un poco nervioso antes de una carrera tan grande como el Tour. Estoy ansioso por comenzar. Aún así, estoy contento con el estado de forma y espero hacerlo bien", dijo en la rueda de prensa del equipo belga.

A pesar de perderse las clásicas debido a una fractura en la mano sufrida en la Tirreno-Adriático, el colombiano de 23 años de edad, ha conseguido ya esta temporada 7 victorias.

Aunque el ciclista colombiano perdió por lesión a su principal aliado, el belga Iljo Keisse, el resto del equipo ofrece garantías para preparar el esprint y luchar por etapas.

Su mano derecha será el argentino Maximiliano Richeze, y contará también con el apoyo de corredores acreditados como Yves Lampaert, Niki Terpstra, Philippe Gilbert y Julian Alaphilippe.

"Creo que vamos a competir de forma diferente, trataremos de rentabilizar el equipo fuerte que tenemos, pero creo que sustituir a Iljo Keisse es un poco difícil. Alaphilippe puede ayudarnos. Lampaert también, que es fuerte y rápido. No tendremos problemas con el esprint".

También puede leer: (Adoquín, viento y montaña: los rivales a vencer en este Tour de Francia 2018).

La sorpresa de la edición anterior del Tour, el antioqueño Rigoberto Urán de Education First, sabe que, tras su segundo puesto final en el Tour de 2017, este año no va a poder mantenerse al margen, aunque se ha mostrado convencido de que si se encuentra bien "todo es posible" y que su primera premisa es ir "día a día".

"Podría decir que el objetivo es ganar el Tour, pero lo más importante es ir día a día y tener buena salud", ha manifestado.

También ha recordado que en 2017 le fueron las cosas "muy bien", pero ha mostrado su cautela frente al futuro, ya que, apunta, "no me gusta emocionarme mucho con las cosas demasiado temprano". Asimismo, ha aseverado que "ganar el Tour es posible y para eso estoy aquí".

El de Urrao ha recordado que en el Tour "siempre hay estrés, y por eso tienes que aprender a vivir con él y cómo manejarlo".

"Los resultados por supuesto que son importantes, pero es mejor cuando te tomas las cosas con tranquilidad y luego alcanzas el máximo rendimiento cuando realmente cuenta", ha dicho.