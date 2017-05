Los grandes ausentes del Giro de Italia 2017

La lista de los ausentes de Giro centenario son: Chris Froome, Fabio Arú, Richie Porte, Alberto Contador, Esteban Cháves, Alejandro Valverde, Romain Bardet, Sergio Henao, Mikel Nieve, Rafael Majka, Rigoberto Urán y Darwin Atapuma.

De esta docena de corredores, algunos no estarán por lesiones y otros porque se fijaron otros objetivos diferentes al Giro.

De podio del 2016 solamente Nibali tomará la partida.

El colombiano, Esteban Chávez, cambió sus metas y se dedicó a preparar el Tour de Francia que lo correrá por primera vez, luego de su brillante subtítulo el año anterior en la Corsa Rosa.

Alejandro Valverde también cambió de rumbo y se dedicó a ganar las clásicas importantes de la temporada y le ayudará a Nairo en el Tour de Francia. En 2017 ha ganado Vuelta a Cataluña, País Vasco, Andalucía, Flecha Valona, Lieja-Bastoña-Lieja y Murcia.

Fabio Arú, la carta del equipo Astana, se lesionó de la rodilla y debió desistir de participar. Lamentable porque en 2014 fue tercero y en 2015 fue subcampeón. Es una de las figuras del Giro.

Richie Porte seguirá con su ilusión de ganar el Tour, además no es asiduo participante del Giro. Desde el 2012 no se le ve la cara por allá.

Alberto Contador fue tajante y dijo que no volvería a correr el Giro y el Tour en la misma temporada. Es normal, ya a sus 34 años las piernas no responden igual. Este año se concentra en el Tour. Brillante bicampeón del Giro en 2008 y 2015. Le dio mucha categoría al Giro.

Romain Bardet: El objetivo del francés y su equipo es volver al Tour y revalidar el subtítulo del 2016 o pelear por el título.

Sergio Henao luego de ganar la Paris Niza, estar octavo en el País Vasco y cuarto en la Flecha Valona se dedicará a preparar el Tour para ayudar a Froome a ganarlo por cuarta ocasión. Igual pasa con el español Mikel Nieve.

El polaco Majka no se le ha visto mucho esta temporada. En 2016 fue quinto en el Giro. En sus tres participaciones no se ha salido de los diez primeros. Y de las tres grandes carreras, Giro, Tour, Vuelta, donde mejor le ha ido es en tierras italianas. Este año dijo no al Giro y suponemos que estará a tope para el Tour.

Y como suele suceder, el gran ausente del Giro es Chris Froome. El británico solo ha corrido el Giro dos veces, una en 2009 (quedó 36) y la otra 2010 (fue expulsado). Ya se sabe que se prepara exclusivamente para el Tour y si le alcanza la gasolina va a pelear la vuelta a España.

Los colombianos Darwin Atapuma y Rigoberto Urán no tomarán la partida. El primero se recupera de una lesión en la mano. Urán, flamante subcampeón en 2013 y 2014, decidió no volver a correr carreras de tres semanas y dedicarse a participar en clásicas cortas.