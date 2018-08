Los mayores rivales que tendrán Nairo y ‘Rigo’ en la Vuelta a España

El próximo sábado 25 de agosto empezará la Vuelta a España 2018, con presencia de cinco colombianos que partirán en la primera etapa, en Málaga.

De esos cinco colombianos, tres llegan con grandes aspiraciones en la clasificación general y el objetivo es sumar la tercera victoria para el país en la carrera ibérica.

Uno de ellos es Nairo Quintana, que ya obtuvo el título en 2016 y es junto a ‘Lucho’ Herrera los únicos que han podido subirse a lo más alto del podio en España.

Los otros dos que buscarán sumarse a la lista de los ganadores de carreras de tres semanas son Rigoberto Urán y Miguel Ángel López. Ambos saben lo que es finalizar en el podio de las grandes, pero aún les falta apuntarse el título.

Para lograr el objetivo, los tres colombianos tendrán que luchar ante rivales que llegan con el mismo propósito. Aunque en España no estarán Chris Froome ni Geraint Thomas -ganadores del Tour de Francia-, los líderes de las otras escuadras no le dejarán el camino fácil a los escarabajos.

Uno de los principales oponentes en las carreteras españolas es el italiano Vincenzo Nibali, un corredor que ha ganado las tres grandes vueltas y que espera recuperar su prestigio luego de unos últimos años discretos. Sin embargo, el estado actual del ‘Tiburón’ es incierto, pues en el pasado Tour de Francia tuvo que retirarse por una fractura en una vértebra, lo que podría impedirle competir al máximo nivel.

Pero Nibali no será la única carta de los italianos. Fabio Aru también intentará recuperar el respeto del pelotón mundial, ese que ha perdido en los dos últimos años por no poder mantenerse al ritmo de los mejores escaladadores. Aru brilló en 2015 con el título de la Vuelta y el subcampeonato en el Giro de Italia, pero desde entonces no ha logrado sumar grandes logros. España le trae buenos recuerdos y su apuesta es por recuperar su mejor versión allí.

Aunque el Sky no contará con Froome ni Thomas, dispondrá de un gran potencial que estará liderado por el español David de La Cruz y por el polaco Michal Kwiatkowski. Ambos son rivales de cuidado y el pasado Tour de Francia mostró que la escuadra británica es la más sólida del ciclismo.

A la lista de aspirantes se suma Richie Porte, el ciclista australiano que siempre aparece como candidato a una grande, pero que ha sufrido por las constantes caídas, que lo obligan a abandonar de manera prematura. Esta será una carrera de revancha para el ex corredor del Sky.

Simom Yates es otro que llega con ínfulas de revancha luego del Giro que se le escapó de las manos. El corredor del Mitchelton-Scott ganó tres etapas y fue líder durante 13 jornadas en Italia, pero un bajón repentino le impidió consagrarse en la primera gran carrera del año. Ahora quiere dar el golpe que no pudo en mayo y adjudicarse el título de la Vuelta, por lo que contará con su hermano Adam entre los compañeros que lo ayudarán en la montaña.

LOS OTROS COLOMBIANOS

Además de Nairo, López y Rigo, Colombia estará representada por Jhonatan Restrepo, de 23 años, que integra el Team Katusha-Alpecin, y por Nelson Andrés Soto, de 24 años, que debuta en una carrera grande con el Caja Rural-Seguros RGA.