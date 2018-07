Los números del Tour de Francia 2018 que arranca con todas sus figuras

La población itinerante que es una gran prueba por etapas, en este caso el Tour de Francia, se pondrá en marcha el sábado en Noirmoutier en L'Ile, con unas cifras, en cada una de sus diferentes parcelas, rotundas y mareantes, que le convierten en el auténtico amo del ciclismo.

Alrededor de más de 4.500 personas en su censo van a convivir durante 23 días, a los que se añaden los previos al comienzo de la prueba, como la presentación de equipos del viernes o la presencia durante toda la semana previa, de las primeras personas de la organización hasta la finalización de la carrera el próximo domingo 29 de julio en París.

Sus habitantes, censados en forma de acreditación concedida por la organización ASO, se dispersan durante los 23 días de carrera, aunque todo el movimiento organizativo ya lleva varios días en funcionamiento, dependiendo de cada una de las jornadas.

Todos ellos se expandirán o contraerán alrededor de los finales y principios de etapa en función de su papel dentro de la carrera.

En esta edición, el pelotón de ciclistas, los auténticos protagonistas de la prueba, ha visto reducido su habitual número de 198 componentes de las últimas ediciones a los 176 de ésta, ya que cada uno de los 22 equipos pasaron a disponer de ocho corredores frente a los nueve anteriores, aunque ahora contarán en total con unos 450 acompañantes.

Para todos los participantes, los sueños deportivos se desarrollan en función de su rol dentro del equipo al que pertenecen. Sólo unos pocos saben que pueden aspirar al gran premio del maillot amarillo final en los Campos Eliseos parisinos. Una gloria que únicamente conocen entre los inscritos, el británico Chris Froome (Sky) y el italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), mientras que para otros lucirlo aunque sólo fuera un día supondría la culminación de todas sus aspiraciones.

También estan quienes aspiran a portar el verde (maillot de la regularidad), el blanco con puntos rojos (montaña) o blanco (mejor menor de 25 años), o también con ganar una de las 21 etapas, trabajar para su líder o simplemente acabar y no sufrir ninguna desgracia. De hecho para muchos de los 22 equipos un triunfo de etapa supone de forma casi inmediata la justificación de casi toda la temporada.

Entre la infinidad de localidades francesas que recorrerá el Tour del 7 al 29 de julio, con una mínima incursión de 15,5 kilómetros en territorio español en la decimosexta etapa camino de Bagnères de Luchon, la más pequeña que acogerá un final de etapa será Montlavezan con 750 habitantes, frente a los más de 2,25 millones de París.

La respuesta que encuentran los ciclistas apostados a lo largo de la ruta son, según cifras estimadas por la organización, de entre 10 y 12 millones de espectadores, de los que un 60 % son hombres y un 40 % mujeres, a los que se deben sumar los que siguen el evento a través de las más de 100 horas de retransmisión televisiva con señal internacional en 190 países o vía internet en cualquier rincón del mundo.

Cada día de carrera la organización instala una media de más de 5.000 metros de vallas, entre las salidas y las llegadas, mientras que para la instalación de la meta precisan alrededor de siete hectáreas.

A todo ello se une la responsabilidad social del Tour que trata de afectar lo menos posible al entorno para lo que distribuye unas 100.000 bolsas de material reciclable a lo largo de sus 3.351 kilómetros de competición oficial.

En la edición número 105 del Tour se destacan los nombres de cuatro colombianos que serán de una u otra manera protagonistas de sus escuadras. Nuevamente Nairo Quintana con Movistar intentará quedarse con la única grande que le falta. Rigoberto Urán regresa también con la intención de mejorar su gran actuación de la edición pasada en la que obtuvo el subcampeonato con su equipo Education First-Cannondale. Fernando Gaviria hace su debut en el Tour liderando al fuerte Quick Step y buscando arrebatarle el protagonismo que los últimos años ha tenido el gran Peter Sagan. Egan Bernal, que fue llamado a última hora por la gran exhibición en su triunfo del Tour de Calfornia, acompañará a Chris Froome del Sky, quien a pesar de competir en el Giro el pasado mes de mayo, llega de nuevo como el príncipal candidato a quedarse con la corona.

Ya se puede votar en la cuenta oficial del Tour por los ciclistas que son favoritos a quedarse con la carrera, entre ellos Quintana y el mismo Urán.

Otros de los favoritos a quedarse con esta edición de la carrera ciclística más importante del planeta son el francés Romain Bardet (AG2R La Mondiale), el holandés Tom Dumoulin (Team Sunweb), el australiano Richie Porte (BMC Racing), el italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), el danés Jakob Fuglsang (Team Astana), el británico Adam Yates (Mitchelton-Scott) y el irlandés Dan Martin (UAE Team Emirates).