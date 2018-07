Los protagonistas analizan las primeras nueve etapas de la edición 105 del Tour

Bardet:"He perdido mucho tiempo pero en los Alpes empieza otra carrera".

El francés Romain Bardet (Ag2r), dijo en la jornada de descanso del Tour de Francia que ya acumula "mucho retraso" respecto a sus rivales directos de la general, y que a partir de ahora no tiene "nada que defender".

Situado en la general en el puesto 17 a 2:32 minutos del líder, el belga Greg Van Avermaet, y a 1 minuto de rivales como Chris Froome o Mikel Landa, tratará de remontar en los Alpes, a pesar de que las dificultades se acumulan en el corredor francés, pues se ha quedado sin el concurso de su compañero Alexis Vuillermoz.

"He tenido buenas sensaciones en la primera semana, cuando aún no hemos afrontado el primer puerto. Ya he perdido mucho tiempo, y eso no es lo ideal, aunque podría haber sido peor. Para mi empieza una nueva carrera. No tengo nada que defender y hace falta recuperar tiempo", dijo el líder del ciclismo francés en la jornada de descanso.

Bardet, segundo y tercero del Tour en las pasadas ediciones, considera que las etapas que llegan van a ser desenfrenadas, pero los favoritos jugarán más a esperar el fallo del rival que a buscar iniciativas propias.

"Hay muchos rivales importantes, pero creo que no habrá demasiados movimientos hasta Pirineos. En la tercera semana las diferencias pueden ser mayores, aunque los Alpes sean más duros. En los primeros puertos las diferencias pueden ser segundos", apuntó.

Para Bardet, la etapa de Grand-Bornand de este martes, sorprenderá a muchos, sobre todo porque llega después de la jornada de adoquines, que dejó el cuerpo dolorido.

"La etapa de La Rosière será muy difícil y la del Alpe d'Huez será la más dura y llega el tercer día. Será propicia para que haya novedades", señaló.

Sobre el liderazgo en el Sky entre Geraint Thomas y Chris Froome, el ciclista francés no entra a opinar, ya que "es asunto suyo", pero ver con opciones a Thomas.

"Vimos lo que Geraint Thomas hizo en el Dauphiné y ha pasado esta primera semana sin problemas, es el favorito mejor colocado. Froome es un gran competidor y si puede ganar el Tour lo hará, tienen un equipo capaz de controlar la carrera", comentó Bardet.

Froome:"Me encuentro genial, justo dónde quería estar antes de la montaña"

El británico Chris Froome (Sky) afrontará la montaña de los Alpes a partir de este martes muy optimista y motivado, ya que se encuentra "genial y donde esperaba a estas alturas de la carrera", y señaló respecto a su posible participación en la Vuelta 2018 que "hay muchos factores a tener en cuenta" antes de tomar una decisión.

"Veremos en la montaña cuáles con las bazas de cada uno. Yo me encuentro genial, estoy justo donde quería estar en la carrera a estas alturas. Soy optimista para el resto del Tour", señaló el jefe de filas del Sky en Chambery, donde disfrutó de la primera jornada de descanso.

Froome valoró positivamente el hecho de que su equipo cuente con una doble amenaza, pues Geraint Thomas es segundo de la general.

"La carrera decidirá quien es el líder. Para nosotros es fantástico tener dos opciones en la general, y Movistar está aquí con tres líderes. Nos encontramos en una muy buena situación, con Geraint Thomas segundo en la general. Estamos arriba y sabemos que los demás equipos nos van a atacar, pero tanto mi compañero como yo estamos muy bien".

Antes de la etapa del pavé, el director del Sky, Nicolas Portal, sugirió que Froome podría defender su corona de la Vuelta a España en la próxima edición, pero el tetracampeón del Tour expresó sus dudas.

"Es difícil pensar en eso durante el Tour. Estoy centrado en pasar los próximos días y luego en el final de la carrera. Mi esposa y yo estamos esperando un bebé hacia el final del Tour, por lo que hay muchos factores a tener en cuenta. Aún no hay nada decidido".

Van Avermaet seguirá su carrera en el CCC, nuevo patrocinador del BMC

El belga Greg Van Avermaet, maillot amarillo del Tour de Francia, correrá la próxima temporada en el CCC polaco, que se hará cargo de la estructura del BMC como patrocinador.

La marca polaca CCC, que posee un equipo Continental Profesional desde 2006, se hará cargo del patrocinio principal del BMC, donde seguirá el actual líder del Tour y campeón olímpico Greg Van Avermaet.

El acuerdo lo confirmó en la primera jornada de descanso del Tour el presidente de CCC, Dariusz Milek, y el mánager del equipo americano, Jim Ochowicz.

"Estábamos buscando la oportunidad de ascender al WorldTour, y esta era la oportunidad perfecta, con un equipo consolidado y respetado, y con Greg Van Avermaet como líder", explica Milek.

El medallista de oro en Río'16, mostró su satisfacción al hacerse oficial la noticia.

"Estoy muy contento de anunciar mis planes de futuro siendo líder del Tour de Francia. Llevo ocho años en el equipo y aquí me encuentro muy bien. Tengo un equipo más o menos centrado en mí y eso para las clásicas es una oportunidad única", dijo.