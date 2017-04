Mariana Pajón dice que no existe división con Nairo Quintana

La bicicrosista colombiana Mariana Pajón lamentó este martes que se filtrara una conversación privada en la que habla de las críticas que Nairo Quintana hizo a la Federación Colombiana de Ciclismo.

La conversación, que corresponde a un audio enviado vía Whatsapp, se hizo pública el pasado lunes en la tarde. En ella Pajón dice: “Una persona como Nairo debe cuidar mucho sus palabras. Él es capaz de construir y de destruir. Por el solo hecho de no haber ganado lo que quería, no quiere decir que tenga que criticar como lo hizo a una federación como la de ciclismo”.

Esas declaraciones fueron enviadas por Mariana a su padre, como respuesta a las críticas que el boyacense hizo contra de las cabezas de la Federación.

Horas antes, en una rueda de prensa, Quintana había dicho: “Hay una dirigencia que lleva más de 20 años y creo que es el momento que se vaya. No mandan todos los deportistas a los diferentes eventos, no presentan balance financiero, no acompaña a las ligas al desarrollo de las carreras, no les brindan apoyo. Pero las mismas ligas los eligen, entonces no se pueden quejar”.

En el audio de Whatsapp, Mariana agrega: “Seguramente Nairo tendrá razón en algunas cosas, pero hablar sin argumentos, sin información, me parece triste. Me parece que destruyó lo que hemos hecho todos, porque la Federación somos todos”.

¿Hay rivalidad entre los dos deportistas?

En un comunicado de prensa, el representante de Mariana Pajón explica que lo que se filtró fue “una conversación que correspondía exclusivamente a su esfera privada” y que fue publicada sin autorización.

Pajón aclaró que no existe ninguna diferencia o división personal entre ella y Quintana. “De dicha conversación privada solo se puede inferir una diferencia puntual en el procedimiento escogido por Nairo para presentar sus inconformidades o dudas frente al manejo de la Federación”, se lee en el comunicado.

Frente a las críticas que Nairo le hizo a Jorge Ovidio González, presidente de la Fedeciclismo, Pajón aclaró que no estaba de acuerdo en que se hiciera público ese malestar sin antes haber tratado el tema directamente con los organismos de control correspondientes. “Eso solo genera afectación para el deporte o deportistas”, dijo.

“Velar para que el ciclismo colombiano crezca debe ser un objetivo común de sus más grandes representantes, pues ese es el mayor legado que los grandes deportistas le van a dejar a las futuras generaciones”, agrega el comunicado.

¿Quién publicó el audio?

Según los representantes de Mariana, en el audio ella respondió -en el contexto de una conversación privada- a la pregunta sobre qué opinaba sobre los comentarios de Nairo.

“No existió ninguna intención de enviar un mensaje negativo a Nairo Quintana, quien nunca fue considerado receptor del mensaje. Su desafortunada y malintencionada filtración solo tiene como objetivo desviar la atención sobre los comentarios de Nairo y sembrar una noción de división entre ambos deportistas.

Sin embargo aún no se sabe quién fue el responsable de hacer pública la conversación. El papá de Pajón negó que fuera el presidente de la Federación, como dijeron algunos periodistas, pero reconoció que él mismo le reenvió el audio al directivo.

¿Qué relación tiene la familia de Mariana con la Federación?

La bicicrosista aprovechó para aclarar la relación de su padre, Carlos Mario Pajón, con la Federación. Mariana explicó que fue ella quien tuvo la iniciativa de postularlo al Comité Ejecutivo y aclaró que por esa labor ninguno de los dos recibe remuneración económica.

“Para nadie es nuevo que como en todos los aspectos de nuestra sociedad, en la federación de ciclismo hay falencias y muchos temas por mejorar. Consciente de eso, Mariana ha buscado una cercanía con la FCC”, agrega el comunicado.

Según los representantes de Pajón, la misión de Carlos Mario en la Federación es velar por los deportistas y ser un interlocutor del BMX dentro de la Federación.

El propio Carlos Mario Pajón, en diálogo con “Blu Radio”, dijo este martes que defendía la labor del Ovidio González y que el bicicrós ha recibido apoyos, aunque aclaró que desconocía si era igual para otras modalidades de ciclismo.

“A Ovidio (González) lo conozco, se que es una persona buena y honesta. Yo conozco lo que el BMX ha recibido de la Federación, pero no la ruta o la pista. Si Nairo está pidiendo cosas y exigiendo claridad, sería muy bueno que revisaran las inquietudes que tiene”, dijo.

¿Divisiones en el ciclismo?

En el comunicado, la propia Mariana Pajón se refirió varias veces a intentos de división entre los ciclistas colombianos e hizo un llamado a la unidad.

“Mariana Pajón hace un llamado a todas las personas que tienen que ver con el deporte en Colombia a tomar el camino de la unidad y rechazar cualquier conato de división que pueda desatarse, relacionado con el deporte”.

Así mismo, invitó a quienes tienen objeciones frente a los manejos en el deporte a unirse en pro del fortalecimiento. “El deporte sólo puede traer alegría y esperanza a Colombia”, agrega.

El comunicado finaliza recordando que ambos deportistas tienen competencias importantes en los próximos meses y dijo que es fundamental que ambos puedan concentrarse en la preparación y no deben perder su atención en “este tipo de malentendidos extradeportivos”.

¿Quién es Jorge Ovidio González?

El hombre que divide las opiniones en el mundo del ciclismo es el actual presidente de la Federación. Antes fue el gerente general de la misma. Nació en Santa Bárbara, Antioquia hace 67 años.

Fue elegido por segunda vez para el cargo de Presidente en enero de este año y ya había estado en esa posición entre 2009 y 2012, tras el fallecimiento de Plinio Casas.

Su período actual termina en el 2021. En la votación tuvo el respaldo de 22 de las 25 ligas habilitadas.

Su hoja de vida también reseña experiencias como Vicepresidente la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), entidad que lo postuló como candidato a ocupar el Comité Director de la UCI.

Este es el comunicado completo: