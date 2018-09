Miguel Ángel López ahora es cuarto en la Vuelta a España

La decimoséptima etapa de la Vuelta a España fue ganada este miércoles por el canadiense Michael Woods (EF Drapac), luego de 4 horas, 9 minutos y 48 segundos, con recuperación en la general de Miguel Ángel López (Astana) y pérdida de tiempo de Nairo Quintana (Movistar).

Una fracción que no aparecía en el programa como las de alta montaña, pero sí tendría exigencia por los puertos que presentaba en el trazado y así lo demostró el ascenso final al Balcón de Biskaia, que mostró el sufrimiento de Nairo y el rendimiento estable de Miguel Ángel.

En los tres kilómetros finales, con un gran trabajo del Mitchelton, equipo del líder Simon Yates, Rigoberto Urán (EF Drapac) fue el primero en quedarse del grupo principal y luego fue Nairo, quedando sólo Miguel Ángel en la pelea por la general y hasta con un ataque en el último kilómetro, que al final no prosperó, pero lo dejó como el mejor colombiano del día y de la general.

En la etapa, 'Superman' ingresó decimoctavo a sólo dos segundos de Yates, para escalar de la sexta a la cuarta posición de la general individual, en la que está a un minuto y 36 segundos de Yates, pero a sólo 14 segundos del español Enric Mas (Quick Step), que es tercero y líder de los jóvenes.

Nairo ingresó vigésimo tercero en la fracción a 56 segundos de Yates, para perder la cuarta casilla y caer hasta el sexto lugar de la general, ahora a dos minutos y 11 segundos de Yates, mientras que Rigo entró 25 en la etapa y subió al octavo lugar en la general a 4:36 de Yates.

“No voy a decir mentiras de que estoy enfermo. No tenía más fuerza. Me han sacado de punto y he ido aguantando, aguantando, hasta llegar con Kruijswijk. El objetivo es ganar la Vuelta con el equipo y vamos a respaldar a Valverde”, aseguró Nairo al final de la etapa.

Luego de esta etapa de montaña y cuando faltan dos de alto rendimiento el viernes y sábado, la ronda ibérica tiene este jueves la etapa 18 entre Ejea de los Caballeros y Lleida, sobre 186 kilómetros de terreno llano, sin premios de montaña.

CLASIFICACIONES

Etapa 17

1. Michael Woods (EF-Drapac) - 4h 09' 48''

2. Dylan Teuns (BMC) - a 5 segundos

3. David de La Cruz (Sky) – a 10

4. Rafal Majka (Bora) - a 13

5. Ilnur Zakarin (Katusha) – a 38

6. Alessandro De Marchi (BMC) – a 44

7. Amanuel Ghebreigzabhier – a 48

8. Jesús Herrada (Cofidis) – a 51

9. Jai Hindley (Sunweb) – a 55

10. Vincenzo Nibali (Bahrain) a 1:48

(…)

18. Miguel Ángel López (Astana) – a 2:50.

23. Nairo Quintana (Movistar) – a 3:44.

25. Rigoberto Urán (EF-Drapac) – a 4:09.

56. Sergio Luis Henao (Sky) – a 10:48

66. Winner Anacona (Movistar) – a 11:56

131. Nelson Soto (Caja Rural) – a 24:03

155. Jonathan Restrepo (Katusha) – a 24:44

General Individual

1. Simon Yates (Mitchelton) 69:05:34.

2. Alejandro Valverde (Movistar) - a 22.

3. Enric Mas (Quick-Step) – a 1:22.

4. Miguel Ángel López (Astana) – a 1:36.

5. Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) – a 1:48.

6. Nairo Quintana (Movistar) – a 2:11.

7. Ion Izaguirre (Bahrain-Merida) - a 4:09.

8. Rigoberto Urán (EF-Drapac) – a 4:36.

9. Thibaut Pinot (FDJ) – a 5:31.

10.Tony Gallopin (AG2R) – a 6:05.