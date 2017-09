Miguel Ángel López, el mejor joven de la Vuelta a España

El colombiano Miguel Ángel López, octavo clasificado de la general y mejor corredor joven de la Vuelta a España 2017, subió hoy "totalmente solo" L'Angliru, cortado desde el descenso de La Cobertoria, cuando se le fue "un poco la bici" y ya bajó "con mucho miedo", según dijo el ciclista.

"La verdad es que ha sido una etapa complicada. La lluvia, el frío, los descensos peligrosos... Tuvimos la mala fortuna de que en el primer descenso de La Cobertoria se nos ha ido un poco la bici en una de las curvas y ya hemos bajado con mucho miedo", explicó el ciclista al término de la penúltima etapa de la ronda española.

"No quería irme al piso. He empezado a subir el Cordal un poco cortado y ya era imposible conectar con el grupo de adelante. He ido a mi ritmo y me ha tocado hacer todo el descenso al Cordal y el ascenso a L'Angliru totalmente solo", añadió Miguel Ángel López.