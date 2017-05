Nairo Quintana dedicó la victoria a Scarponi y a todas las madres

Nairo Quintana volvió a vestirse como líder del Giro de Italia tres años después de su título en esta carrera. Y lo hizo tras imponerse ante sus mayores rivales en el puerto de montaña de primera categoría Blockhaus.

El colombiano, que había avisado que lo intentaría en la novena etapa, dedicó su victoria a su colega Michele Scarponi, fallecido en un accidente el 22 de abril pasado, y a todas las madres, que celebran su día este domingo 14 de mayo. (Nairo Quintana conquista el Blockhaus y es líder del Giro de Italia).

“Esta victoria va dedicada en primer lugar a todos los aficionados colombianos y latinoamericanos; también por Michele Scarponi, de quien lamento mucho su pérdida; y también por mi mujer y todas las madres en su día", señaló el boyacense tras cruzar la meta de la etapa, que se corrió sobre 149 kilómetros entre Montenero Di Bisaccia y el Blockhaus.

Nairo destacó sus buenas sensaciones y el trabajo de sus compañeros para lograr llegar a plenitud a los últimos 12 kilómetros, desde donde se inició la escalada definitiva del día.

"Un día muy bonito. He querido demostrar que las piernas mías y las de todos mis compañeros van bien. Me encuentro fuerte y el equipo también se siente así. Todos los muchachos han trabajado de manera fantástica, desde el primero hasta el último, cada uno en el momento adecuado, y eso siempre te da una motivación extra para rendir al máximo”, apuntó.

Habló del duelo que sostuvo con Vincenzo Nibali y Thibaut Pinot, los últimos que intentaron resistir sus ataques y que se descolgaron sobre el final.

“Sabía que era importante abrir algo de distancia con los otros rivales de cara a la crono. Después del primer ataque he visto que Pinot y Nibali me seguía pero lo he seguido intentando una y otra vez hasta que he podido finalmente abrir y seguir hacia adelante. He dado todo y hemos terminado con esta gran etapa y vistiendo la Maglia Rosa antes del descanso. Muy contentos de haber hecho una buena selección entre los favoritos y de tomar estos segundos a favor”, dijo.

“Queda mucho por delante en este Giro, ya veremos el martes si estos 30 segundos sobre Dumoulin son muchos o pocos, pero de momento me quedo con una buena sensación y eso es lo importante por ahora. Espero continuar con buena salud y buenas piernas. Esta victoria va dedicada en primer lugar a todos los aficionados colombianos y latinoamericanos; también por Michele Scarponi, de quien lamento mucho su pérdida; y también por mi mujer y todas las madres en su día", añadió.

Nairo cruzó la meta en solitario con un tiempo de 3 horas 44 minutos y 51 segundos. Thibaut Pinot arribó segundo, a 24'', al igual que Tom Dumoulin, tercero. Bauke Mollema fue cuarto a 41'', en tanto que Vincenzo Nibali llegó a un minuto.

En la general, el boyacense se vistió de líder con un acumulado de 42h 06' 09'', seguido por Pinot, Dumoulin, Mollema y Nibali, a 28'', 30'', 51'' y 1' 10'', respectivamente.