Nairo Quintana desmiente que apoye a un candidato presidencial en Colombia

El ciclista colombiano Nairo Quintana, que se prepara para correr el Tour de Francia, ahora su máxima prioridad, rechazó hoy que en las redes sociales se esté usando su nombre para convocar reuniones políticas de respaldo a un candidato a la Presidencia de Colombia.

El ciclista del Movistar aseguró a través de sus medios sociales que sus padres, Luis Quintana y Eloísa Rojas, también están siendo víctimas de ese "abuso".

"Personas abusan de mis padres y de mi imagen citando a reuniones de respaldo a candidato presidencial en la casa de mis padres. #NoEsVerdad, estoy concentrado en la preparación" del Tour de Francia, aseguró.

El mensaje, en el que no identifica al candidato al que se refiere, finaliza diciendo "por favor respeto".

Personas abusan de mis padres y de mi imagen citando a reuniones de respaldo a candidato presidencial en la casa de mis padres #NoEsVerdad, estoy concentrado en la preparación de @LeTour por favor respeto. pic.twitter.com/Ab1kCnS81l — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) 16 de marzo de 2018

Por su lado, el padre de Nairo, Luis Quintana, dijo a la emisora La FM que alguien lo llamó para decirles que estaban mencionándolos en reuniones de apoyo al candidato presidencial Gustavo Petro.

"No sé con quién tenga que hablar porque no tengo contacto con nadie. Llegaron políticos a la casa, que si les dejaba pegar un afiche. En mi casa no hay afiches, no podemos jugar con la imagen de Nairo. Esto no es un beneficio para los Quintana", aseguró.

Esta situación se registra en medio de la agitación que vive el país tras las elecciones legislativas del pasado domingo, en las que paralelamente el derechista Iván Duque y el izquierdista Petro fueron elegidos como candidatos presidenciales en sendas consultas.

Hoy justamente vence el plazo para que los candidatos a la Presidencia de Colombia que no hayan escogido su fórmula a la vicepresidencia lo hagan o la modifiquen.

En lo deportivo, Quintana está alistando lo que será su participación en la Vuelta Cataluña, que se realizará del 19 al 25 de marzo.

También estará en la Vuelta al País Vasco, la cual se llevará a cabo del 2 al 7 de abril.