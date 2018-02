Nairo Quintana: “el único objetivo de esta temporada es el Tour de Francia”

A pocos días de iniciar la temporada 2018 con la carrera Colombia Oro y Paz, el ciclista colombiano Nairo Quintana ofreció una conferencia de prensa en Bogotá junto con el director deportivo del Movistar Team, el español Eusebio Unzué.

El ciclista colombiano compartió sus conceptos de la temporada 2018, que luego de la Oro y Paz lo llevará a Europa para competir en la Vuelta a Cataluña y el País Vasco, pero con otras expectativas, ya con menos idea de ganar y con la vista fijada en preparar el Tour de Francia y el sueño amarillo.

“Los entrenamientos han ido bastante bien, han sido más tranquilos que en otras temporadas, estamos en buenas condiciones, creo que haré una buena carrera, con Winner y Dayer podremos jugar con diferentes situaciones de carrera y la idea es que todos quedemos contentos y demos un buen espectáculo”, aseguró Nairo.

Del trazado de la Colombia Oro y Paz, Nairo manifestó: “Es una carrera que cuando se comenzó a diseñar lo hablamos de hacerla no tan difícil, porque podríamos poner etapas con desnivel de 5000 metros y que se mueran todos y nosotros gozarnos, pero no se puede porque es comienzo de temporada y no estamos preparados para tanto desnivel, por eso se empieza llano con la etapa de Manizales, que pienso definirá la general de la carrera”.

El ciclista boyacense reconoció que “cada año se ha venido ganando experiencia, pero hemos venido haciendo cosas, a veces mejor a veces peor y este año apostamos por el Tour, decidimos hacer todos los entrenamientos con base al Tour y esperamos haber tomado la decisión correcta”.

“Mentalmente estoy bien, tengo muchas ganas, mucha ilusión de comenzar el nuevo año, hemos olvidado el año pasado, cambiamos hasta la imagen, dice que nos vemos mucho mejor, mi hija me dice cuando llego a casa que me veo más guapo y yo le creo a mi hija porque los niños dicen la verdad y hemos visto cambios en el equipo para bien”, añadió Quintana.

“Este año no queremos que (Nairo) gaste energías y ha llegado el momento de centrar todo en el Tour y esa es la razón de que todo el calendario antes del Tour de Francia sea más reducido y que vaya un poco más relajado”, aseguró Eusebio Unzué.

De la conformación del equipo, Unzué explicó: “Es una realidad, tenemos tres líderes, tres grandes corredores que con cualquiera de ellos podemos aspirar a los objetivos que el equipo ha tenido y trataremos que este año sea así, no cabe duda que habrá respeto, así que hay tres líderes y cada uno se ha merecido ese respeto, lógicamente en las carreras se trabaja en equipo, pero se gana individual, y trabajaremos para el que esté más fuerte”.

Con respecto a la carrera Colombia Oro y Paz, Unzué admitió: “No lo habíamos podido hacer por las categorías de las carreras, pero afortunadamente fue una gran noticia cuando se consolidó que se hacía la carrera, es una oportunidad de ver a casi todos sus embajadores aquí, que por estar en el World Tour no podían correr en el calendario colombiano y que sea una gran carrera que se consolide con el paso de los años”.

Del ciclista colombiano, Unzué destacó: “Colombia es un país tremendamente afortunado, con lo que ya fue el ciclismo hace tres décadas y con lo que vienen los últimos años, y lo que viene, con la aparición de talentos, ahora tenemos cuatro colombianos y por intereses de la empresa debemos tener corredores latinoamericanos y en esta geografía no hay una cantera como la de Colombia, por eso seguiremos atentos para los que vienen, lo intentamos con Egan, pero no pudo ser y lo importante es que los chavales colombianos sigan teniendo oportunidad en Europa”.

Finalmente, del tema de Christopher Froome, Nairo comentó: “Es un tema que lo han hecho complicado y las reglas están para cumplirlas y así como para muchos fue difícil, pero están cumpliendo el reglamento, a todos nos toca cumplirlo y la decisión es de la UCI” y sobre la nueva figura del Sky, el colombiano Egan Bernal, dijo: "se veía venir, ha hecho en Australia este año un espectáculo, ganó el mejor joven, viene bastante bien y de los de su edad está casi a nuestra altura y lo veremos ganar carreras muy importantes".