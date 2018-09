Nairo Quintana no necesita que lo defiendan pero…

De Nairo Quintana se han dicho muchas cosas este año. Lo que más repiten es que está acabado.

Nairo pone la cara, habla y no necesita que lo defienda nadie. Él se defiende con sus resultados.

Basta recordar que es el único ciclista colombiano que ha sido podio en las tres grandes carreras (Giro, Tour y Vuelta). Ha sido campeón del Giro de Italia, campeón de la Vuelta a España y dos veces subcampeón del Tour, para citar solo las grandes carreras. Y son pocos los ciclistas en el mundo que han realizado esta gesta.

Si no ha ganado el Tour, no significa que sea un fracasado o esté de salida. Por encima de él ha estado el mejor ciclista del último lustro: Chris Froome.

Tal vez, el único ‘pecado’ que ha cometido Nairo es haber acostumbrado al país a estar siempre en el podio y a disputar todos los títulos.

Esta temporada no ha estado en ningún podio de las grandes carreras. Pero eso no significa que esté de salida. Al inicio de la temporada del 2017 muchos atrevidos decían que el gran Rigoberto Urán estaba acabado. Seis meses después se convertía en el flamante subcampeón del Tour de Francia, detrás de Froome.

Para entender el ciclismo hace falta conocimiento de este deporte, incluidos el de los periodistas, para que sepan transmitir el porqué de las derrotas y los triunfos del deporte que más alegrías le ha dado al país.

Parece una constante que no somos agradecidos con nuestros deportistas, sólo los reconocemos cuando ganan o cuando no están y no hay nadie quien los reemplace.

Con gran acierto lo dijo Nairo ayer cuando finalizó la etapa: “No solo ganar te hace grande”.

Se requiere un poco de prudencia y respeto por los ciclistas, empezando por Nairo.